Bill Gates predice cuándo llegará la próxima pandemia

ESTADOS UNIDOS.- Bill Gates nos tiene acostumbrados a sus predicciones, que no suelen ir mal encaminadas. Vaticinó hace cinco años la pandemia de COVID-19 o, recientemente, el desarrollo de la vacuna. Ahora, el cofundador de Microsoft ha pronosticado que la humanidad se enfrentará, inevitablemente, a una nueva pandemia en un futuro cercano, aunque asegura que no causará tanto daño como lo está haciendo la propagación del coronavirus.

Así lo ha afirmado en un podcast publicado el pasado lunes, en el que habló sobre las consecuencias del COVID-19 con la actriz y comediante Rashida Jones y con el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci. El multimillonario vaticina que esta próxima pandemia, “con suerte, podría ser dentro de 20 años”. Sin embargo, aclaró que cabe la posibilidad de que sea mucho antes: “Debemos suponer que podría ser dentro de 3 años”.

In our first podcast episode, Rashida Jones and I talked to Dr. Anthony Fauci about what to expect in the coming months and what the world will look like after COVID-19. https://t.co/JryaNOA9fb

— Bill Gates (@BillGates) November 16, 2020