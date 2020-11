Confirma Rosario Robles que será ‘testigo colaborador’

MÉXICO.- Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, confirmó que decidió acogerse a la figura de testigo colaborador.

‘Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad’, expuso en Twitter.

He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 25, 2020

Los abogados de Rosario Robles adelantaron este martes que quien fuera secretaria de Desarrollo en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para conseguir beneficios procesales.

En declaraciones a Radio Fórmula, uno de sus abogados, Epigmenio Mendieta, dijo que su clienta no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel y tomó dicha decisión luego de que la FGR pidiera dos nuevas órdenes de arresto en su contra, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Mendieta adelantó que si se concreta definitivamente que Robles Berlanga sea testigo colaborador de la Fiscalía, en un mes podría estar enfrentando su proceso en libertad, tras pasar más de un año entre las rejas.

Sin embargo, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, respondió a los dichos señalados este martes por parte de Sergio Arturo Ramírez, otro de los abogados de Rosario Robles.

En un comunicado, lamentó que la extitular de Sedesol y Sedatu optara por acusarlo sin fundamentos para tratar de librar su situación legal y dijo que entiende lo difícil de su condición, pero “la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes”.

‘Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, señaló Videgaray caso en su segundo punto y sostuvo que siempre actuó dentro del marco legal’, respondió.

Rosario Robles no es la única persona de la administración federal pasada que decidió actuar como testigo colaborador.

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, acusado de corrupción en el caso Odebrecht y por la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, fue extraditado desde España a México tras un acuerdo con la Fiscalía por el cual acusó a Peña Nieto y a Videgaray Caso en una red de sobornos. Ahora afronta su proceso en libertad.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA