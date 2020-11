Joe Biden dice que ‘EU está de vuelta’

ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos vuelve al mundo. Ese fue el mensaje que dejó el presidente electo, Joe Biden, al presentar formalmente a su equipo de política exterior y seguridad nacional en el primer día de transición formal luego de que el presidente, Donald Trump, cediera a las presiones tres semanas después de la elección presidencial, y diera la luz verde para comenzar la transferencia del gobierno, aunque aún sin reconocer su derrota.

Con un sobrio discurso que brindó un vistazo al giro de estilo que se avecina en la Casa Blanca, Biden presentó a los hombres y mujeres que manejarán los hilos de la política exterior de Washington con un fuerte mensaje globalista que marcó un nítido contraste con el mantra «Estados Unidos, primero» que dominó los años del trumpismo en el poder.

«Es un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos está de vuelta. Listo para liderar el mundo, no para retirarse. Listo para enfrentar a nuestros adversarios, no rechazar a nuestros aliados. Y listo para defender nuestros valores», dijo Biden. «Encarnan mi creencia fundamental de que Estados Unidos es más fuerte cuando trabaja con sus aliados», completó.

This team is ready to lead the world, not retreat from it.

Ready to confront our adversaries, not reject our allies.

And ready to stand up for our values. pic.twitter.com/DC0K6cJmpo

— Joe Biden (@JoeBiden) November 24, 2020