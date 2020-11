Dan martillazo a abuelo en manifestación feminista

MÉXICO.- Un grupo de mujeres encapuchadas ajenas a la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer agredieron a un abuelo que caminaba cerca de la Catedral Metropolitana en el Zócalo capitalino.

En las imágenes captadas por un reportero de Fuerza Informativa Azteca se observa el momento en el que el adulto mayor es golpeado con un martillo en la cabeza.

El hombre se identificó como Luis Gerardo Morales de 61 años y en las imágenes se observa que le sangra la cabeza tras recibir el golpe.

“No sé porque me pegaron, yo solo me acerque a ver qué pasaba, me dijeron que me alejara y me pegaron en la cabeza”, dijo.

Un hombre de la tercera edad sufrió una herida en la cabeza durante la manifestación de esta tarde, presuntamente fue agredido por infiltradas a la marcha. ???? @AztecaNoticias pic.twitter.com/s6Kp3624AJ — adn40 (@adn40) November 26, 2020

CON INFORMACIÓN DE ADN40