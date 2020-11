Cierra COEPRIS la taquería “El Tío”

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En las últimas 48 horas COEPRIS ha suspendido 2 taquerías de la ciudad por no respetar el horario establecido por el último acuerdo publicado el pasado domingo, además exhorto a 161 establecimientos de comida para que respeten estas reglas, de lo contrario no podrán trabajar.

Así lo dio a conocer Sergio Morales Mercado director de operación sanitaria quien afirmo que reforzaran medidas para evitar contagios, por lo que tanto bares, restaurantes y taquerías estarán bajo la lupa constantemente vigiladas.

Cabe señalar que la noche del miércoles en redes sociales circularon las fotografías de personal de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios colocando sellos de suspensión en la taquería “El Tío” una de las más populares de la zona norte de la ciudad.

“Estamos intensificando la vigilancia para que los establecimientos cumplan con el acuerdo que se emitió el 23 de noviembre y que tienen vigencia hasta el 15 de diciembre en el cual vamos realizar una labor permanente de vigilancia en todos los giros donde se realizaron restricciones en su capacidad y protocolos de trabajo”

Dicho operativo inicio el pasado martes con el exhorto a los establecimientos, para que cumplan con el horario y porcentaje que indica el acuerdo de cerrar a las 9:30 de la noche, sin embargo ya el miércoles dieron los primeros cierres.

“En dos días se exhortaron a un promedio de 161 establecimientos y fueron suspendidos dos establecimientos en ciudad Victoria, labor que se intensifico en todo el estado, no fue exclusivo de Victoria”

Esto debido a que no respetaron el horario establecido, mientras que los demás ya estaba en pleno cierre o con sus puestas cerradas, por lo que la autoridad coloco sellos de suspensión de actividad.

“Es una suspensión de actividades, no es una clausura, ya que no se limita el acceso de los trabajadores puesto a que tienen que manejar perecederos que requieren ciertos cuidados, sin embargo no pueden vender su producto”

Morales Mercado afirmo que no se trata de afectar el comercio, por lo que no se les va a sancionar a los establecimientos además de que el cierre no es definitivo, solo tiene que acudir a las oficinas de COEPRIS a solicitar un retiro de sellos.

“Es a petición de parte para que vengan a pedir el levantamiento de sellos y firmen su acuerdo y compromiso de respetar el acuerdo. Afortunadamente la mayoría de las personas están cumpliendo aunque algunos no, en donde se tomaron las medidas”

Finalizo al decir que la intención de estos cambios en los acuerdos es porque aumentan los contagios el cual es un problema social, en el cual todos debemos de integrar y no ignorarlo.

Por Raúl López García