Deja pandemia a 80 sin trabajo

PUEBLO VIEJO, VER.- Alrededor de 80 empleados que laboraban en negocios del Paso del Humo, en diversas actividades como ayudantes, dependientes, cocineros, meseros entre otros, se han quedado sin empleo durante los meses que ha durado el actual pandemia.

Gabriela González, propietaria del restaurante de pescados y mariscos, «Viña del Mar»manifestó que en su caso debido a las bajas ventas, tuvo que despedir a tres de sus cocineras, las cuales indicó son jefas de familia que requieren demasiado el trabajo pero por desgracia ya no tenía para poder pagarles.

Agregó que de momento es apoyada por dos de sus nueras, indicando que espera que pasando el problema del covid-19 pueda volver a contratar a sus anteriores empleadas, citando, además de ser de toda su confianza son gente que le ha mostrado su lealtad y apoyo.

Don Miguel Reyes del Ángel, también propietario de un negocio del mismo giro, manifestó que el actualmente solo se apoya con su familia, su hija y sus nietos.

Esto porque no tiene presupuesto para pagar empleados refirió que debido a la suspensión de clases sus nietos pueden apoyarme en el negocio en donde refirió que la actividad es muy baja por la falta de clientes.

Manifestó que no hay negocio en el Paso del humo que no haya prescindido de algún empleado ya que no hay dinero, la situación se complicó ,hay muy pocas ventas y desgraciadamente no se les puede pagar un salario.

«Deben de ser por lo menos 80 personas que ya no pueden tener el trabajo, que apoyaban como cocineros, meseros, dependientes. Los cuales tuvieron que ir a otros lugares para buscar el sustento de sus familias.»

Refirió que esto es muy triste pero por desgracia en su caso ya no tiene los recursos para pagar de un empleado y en muchos otros comercios pasa la misma situación, ellos no desearían despedir a la gente ya que en el municipio hay muy poco trabajo y con la pandemia la situación se ha puesto muy complicado.

Por ello, como todos, espera que esta situación terminé y la reactivación económica vuelva a lograrse ,en su caso refirió que contrataría las mismas personas que en su momento le apoyaron en su negocio.

Por Victor Montiel/ La Razón