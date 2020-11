LA REAPARICIÓN DE ALMARAZ

Se nota la buena relación que existe, las sonrisas naturales y una que otra mala palabra que en los oídos de otras mujeres pudieran ser sensibles. Más no es el caso, se nota la amistad verdadera, por eso no hay violencia verbal en las frases que se plantean en esa mesa, platican con mucha actitud y no paran los temas. Un comensal es un personaje polémicos, Nuevo Laredo es la cuna de algunos políticos muy controvertidos, pero exitosos que tienen todo para abandonar la comodidad y conquistar toda la entidad.

El último que lo intentó fue RAMIRO RAMOS SALINAS, el chico maravilla del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, quien lo contrató como Subsecretario del Transporte, para posteriormente convertirlo en presidente del PRI y presidente de la Gran Comisión y aunque levantó la mano para ser el abanderado por la gubernatura, ya existían otros planes.

Abandonado por el dedo mágico. También la buscó el ex alcalde CARLOS ENRIQUE CANTÚROSAS, pero terminó cercado por sus propios vicios, se encerró en Nuevo Laredo cuando no había cuarentena, fracasando cuando busco imponer líder del PAN estatal y peor le fue cuando pretendía gobernador.

No tuvo los arrestos para luchar por sus sueños y fracasó, con el paso del tiempo se demuestra el tamaño de sus ambiciones, cuando existen carpetas abiertas por diversos delitos cometidos durante su administración. CARLOS ENRIQUE trabajo rodeado de una gavilla, compañeros de juerga y de complicidades.

Nadie puede decir que escaparon al pecado de la avaricia, es difícil huir a las tentaciones y menos cuando las hueles. Uno de ellos fue JORGE VALDEZ, un ex diputado local de izquierda, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad demostró cómo se deben respetar las leyes.

En un proceso interno fue sorprendido comprando votos, por lo que fue señalado por un líder de travesti de nombre FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ “La Mayra”, pero recibió como respuesta una agresión física. Sufrió la agresión por su condición sexual, fue denunciado, pero nunca se hizo nada en su contra, por lo que el agredido hasta tuvo que cambiar de residencia por las amenazas de muerte. JORGE VALDEZ, el ex diputado local que aprovechó su estatus político y económico para agredir y humillar a personas por su ideología política y condición de género, es el mismo que departía contento en una de las mesas de El Tigre.

Ese personaje ya se perfila y se presenta como el próximo coordinador de la campaña de la diputada CARMEL LILIA CANTÚROSAS, la mujer que conversaba con VALDEZ, el operador de su próxima reyerta. Como dice el dicho dime con quien te juntas y de diré quién eres o quien con lobos se junta se vuelve una aulladora.

La personalidad siempre se refleja en la mesa de El Tigre, ayer los fronterizos dieron cuenta de las gorditas de mole, huevo con chicharrón y salsa verde, mientras volaba su imaginación. Son sueños caros a los que tienen derecho, no tienen razón para pensar de otra manera, aunque los deslices se escondan en el armario.

La mañana en El Tigre estuvo movida, por ahí reapareció el ex alcalde priísta ÓSCAR ALMARAZ y si usted se pregunta porque no lo había visto, podemos comentarles que viene de recuperarse del Covid-19. No se prepara para relanzarse, pero como los tigres viejos, relame sus heridas, se siente bien, pero extraña mucho el ejercicio público. Ese encuentro con su ex vocero JOSÉ MANUEL FLORES, sólo anuncia barruntos de nuevas batallas. Bueno, por hoy es todo… Adiós y aguas con los patinazos…