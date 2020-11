India producirá más de 100 millones de vacunas Sputink V

INDIA.- El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y la compañía farmacéutica india Hetero llegaron a un acuerdo para producir en el país asiático más de 100 millones de dosis al año de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, informa la cuenta oficial del fármaco en Twitter.

El comienzo de la producción está planeado para principios de 2021. «Sputnik V se convierte en una parte integral de la cartera nacional de vacunas de cada país que quiera proteger a su población contra el coronavirus», afirmó Kirill Dmítriev, director general del Fondo Ruso de Inversión Directa.

