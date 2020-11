Muere Ofelia Fuentes, madre de Edith González

MÉXICO.- Ofelia Fuentes, madre de Edith Gonzalez, falleció este día a los 89 años en Cuernavaca, Morelos. La triste noticia fue dada a conocer por medio de un comunicado de prensa enviado por la familia

“En nombre de Víctor Manuel González Fuentes, Ukume González y Constanza Creel González, informamos a nuestros amigos y a la opinión pública en general el lamentable deceso de la señora Ofelia Fuentes, madre de la querida y recordada actriz Edith González..

“La recordaremos como la mujer alegre, rebelde, carismática y amorosa; fiel cómplice de sus nietas e hijos Víctor Manuel y Edith, de quien fuera eterna compañera y con quien seguramente ya se encuentra reunida en la paz de Dios».

De acuerdo a diversas versiones Doña Ofelia padecía desde hace tiempo una profunda depresión por la pérdida de Edith quien murió el 13 de junio del 2019 a causa del cáncer. Incluso, según declaraciones de la actriz Lorena Velazquez, la abuela de Constanza Creel, se rehusaba a reconocer la muerte de su hija e incluso aseguraba que aun estaba viva.

“Van a tratar de quitarle la depresión porque ella no cree que Edith haya muerto… Ella lo único que te dice es ‘bye Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?’. Para ella no ha muerto. Pobrecita».

Se cree que el aislamiento por la pandemia pudo haber incrementado la profunda tristeza por la que pasaba, sin embargo hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte. Por ahora solo se tiene información de que ya se han llevado a cabo los servicios fúnebres de manera privada por los Gonzalez Creel.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO