Alcalde de Madero se ofrece para probar la vacuna contra Covid-19

El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion declaró que será el primero en probar la vacuna contra el Covid-19 y en este caso revelar si funciona o surtió otro efecto.

Exhortó a la población para que no baje la guardia y continúe con las medidas preventivas, toda vez que la llegada de la vacuna al municipio tardará un par de meses.

«Seré el primero en probar la vacuna y decirles qué efectividad tiene, eso se los puedo decir, así como lo dijo el presidente de la República, quiere decir darles un mensaje de que la vacuna es buena o surtió otro efecto para que estén preparados, yo por delante, yo me aviento, no pasa nada, hay que poner el ejemplo y no le hemos dado la espalda a los maderenses durante este tiempo».

Indicó que después de varios meses de contingencia ya se observa una luz en el camino que antes no se veía, «ya se acerca la vacuna hay que cuidarse porque todavía el virus está presente sí ha disminuido un poco, yo la verdad hago un reconocimiento a todos los maderenses a todos los comercios a todos los empresarios que han atravesado una difícil crisis económica, ese sacrificio que han realizado y que siguen haciendo».

«No hay que bajar la guardia, sí viene la vacuna como lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard que en diciembre empieza y en lo que se distribuye pues va a tardar unos meses, entonces hay que cuidarnos hasta que tengamos la vacuna aquí en ciudad Madero».

Por Oscar Figueroa