Casetas tomadas por delincuentes han sido recuperadas: AMLO

En Playas de Rosarito, Baja California, durante el evento “Caseta Playas de Tijuana: libre peaje local”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su gobierno está recuperando casetas que habían sido tomadas por delincuentes.

“Estamos también recuperando casetas que estaban a manos de la delincuencia, o de personas que estaban acostumbrados a vivir de las tomas de las casetas en todo el país, cobraban, incluso amenazaban a los automovilistas”, dijo el presidente López Obrador.

Agregó que detrás de la toma de casetas impera la corrupción de políticos del llamado viejo régimen.

“Imagínense la corrupción que prevalecía en Capufe. Histórica. Si a un político corrupto no le iba bien, no ganaba, o no salía de candidato o era amigo del presidente, le daban de premio Capufe”, remató.

El presidente López Obrador también afirmó que el Instituto Nacional de Migración era otra fuente y nido de corrupción.

Luego de que sostuviera que en las elecciones de 2021 estará en juego el manejo del presupuesto, al renovarse no solo 15 gubernaturas sino la Cámara de Diputados, insistió en que antes el dinero del pueblo era usado para prebendas.

“Se destinaba el presupuesto para tener a la llamada clase política y a los traficantes de influencia, contentos. Y se maiceaba a todos con el dinero del presupuesto”, señaló.

También calificó de hazaña la reducción de la deuda de Baja California, de la que le informó el gobernador Jaime Bonilla.

Señaló que eso no sucede en ningún otro estado, salvo Tlaxcala.

La tarde de este domingo, el presidente cerrará su gira por Baja California en Tijuana.