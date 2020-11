Descarta AMLO saturación en hospitales de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun cuando la Ciudad de México permanece en semáforo naranja al límite por el incremento de los contagios de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se registre una saturación en los hospitales de la capital del país.

El mandatario estimó que se cuenta con disponibilidad hospitalaria en cuanto a camas y equipos de respiración para salvar la vida de los pacientes que requieran atención médica.

«No hay en el corto plazo ningún riesgo de saturación en la Ciudad de México, hay camas, hay equipos, hay médicos; desde luego no queremos eso, que la gente se enferme y vaya a los hospitales aunque tengamos espacio, lo que queremos es que no nos contaminemos, no nos afectemos, no haya infecciones, en fin, que no haya casos por Covid, ése es nuestro propósito», aseguró a los medios de comunicación.

En cuanto a la posibilidad de que se pudiera regresar al semáforo rojo en la Ciudad de México por la situación que prevalece, el mandatario indicó que esa decisión «la ven los especialistas» de salud.

«Ellos son los que definen pero esto es muy importante el que no nos rebase el número de contagios, que tengamos posibilidad de atender a los enfermos», insistió López Obrador.

Al actualizar la cifra de hospitalizaciones en la capital del país, refirió que hay un 65 por ciento de ocupación de camas y un 35 por ciento de disponibilidad en pacientes no graves.

En hospitales para terapia intensiva, precisó que se cuenta con 61 por ciento de ocupación y el 39 por ciento de disponibilidad.