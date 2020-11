SE JUEGAN LA VIDA

Ya está en boca de todos el llamado a la unidad que hicieron los principales personajes del morenismo en Tamaulipas.

Primero se reunieron en el senado con Ricardo Monreal, después en un lugar neutral de la ciudad de México, coincidieron que si quieren ser protagonistas en el 2021, tienen que hacer a un lado las diferencias. Y ayer en Tampico, en el marco del Informe de la senadora Lupita Covarrubias, todos, encabezados por Américo Villarreal y Erasmo González, desde el sur lanzaron el grito de guerra para ir con todo por el 2021.

Saben que el PAN, de la mano del PRI en Tamaulipas, va a dejar alma, corazón y vida en las urnas con tal de mantener las posiciones que se van a diputar.

Esta vez, a diferencia del 2019, será una batalla con un discurso incendiario entre los dos partes: la narrativa del gobierno federal y el argumento del gobierno del Estado sobre los recortes injustos que han dejado a Tamaulipas sin dinero. En ese línea discursiva consistirá el debate, y serán las redes sociales y los medios de comunicación, el ring en que se dará esta batalla.

En cuanto a la sorpresiva unidad de los morenistas de la que hoy se empieza hablar en todos los rincones del Estado, tiene su origen en la ciudad de México. Esta se gestó desde la dirigencia nacional de Morena y se puso al frente al senador Américo Villarreal y al diputado Erasmo González, quienes juegan en el mismo equipo, y aunque a ambos les han encargado tareas extraordinarias en Sinaloa y el Estado de México, en donde operarán también los procesos electorales, en Tamaulipas empujarán tareas partidistas apoyados en el sur por el alcalde maderense Adrián Oseguera, en el centro, con Luis Lauro Reyes alcalde de Guemez y otros figuras victorenses del partido. En Matamoros fue responsabilizado el alcalde Mario López, en Reynosa, el diputado Armando Zertuche, y en Nuevo Laredo, la diputada Carmen Lilia Canturosas.

Todos estos actores, girarán en la misma frecuencia de la dirigencia del partido que será operado por el “delegado especial” que está por llegar a Tamaulipas y quien trae el encargo de hacer conciencia entre algunas corrientes camorristas de Morena que todavía no entienden que solo unidos pueden aspirar a ganar.

La tarea no está fácil, y más cuando el gobierno panista se siente agraviado por la Federación y no está dispuesto a ceder nada.

Morena sabe que si pierde el 2021, el PAN afianzará su hegemonía y su poder. Ninguno de los dos la tienen fácil.

TALACHAZOS

GUSTAVO A NUEVO LAREDO.-El que se fue de Victoria a Nuevo Laredo a operar tareas del PAN, es Gustavo Rivera. El ex priista y ex gerente de la COMAPA, fue uno de los pilares de la transición victorense a la salida de Xico. Le ordenó la casa a Pilar Gómez y luego se fue a la frontera donde Morena empieza a pisar fuerte con Carmen Lilia Canturosas. Gustavo se ha convertido en el apagafuegos más eficiente en el gobierno panista.

POR FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA