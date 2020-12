Biden presenta a equipo para sacar a EUA de recesión económica

ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, presentó al equipo encabezado por la próxima secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que buscará sacar a aquel país de la recesión económica.

¿Qué se dijo? Mediante su cuenta de Twitter, Biden expresó: “este equipo probado en crisis, ayudará a sacar a Estados Unidos de nuestra actual recesión económica y reconstruir una mejor; creando una economía que le da a cada estadounidense una oportunidad justa de salir adelante”.

¿Quiénes participan?

* Janet Yellen, secretaria del Tesoro

* Neera Tanden, directora de la oficina de Administración y Presupuesto

* Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro

* Cecilia Rouse, presidenta del consejo de asesores económicos

* Jared Bernstein, miembro del consejo de asesores económicos

* Heather Boushey, miembro del consejo asesores económicos

¿Qué dijo Biden? “Este equipo se parece a Estados Unidos y aporta seriedad de propósito, el más alto grado de competencia, y la creencia inquebrantable en la promesa de Estados Unidos”, afirmó ante medios.

This crisis-tested team will help lift America out of our current economic downturn and build back better—creating an economy that gives every single American a fair shot and an equal chance to get ahead. https://t.co/F6JMBHUgVx

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 30, 2020