Fallecen otros 15 por Covid-19 en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por segunda semana consecutiva Tamaulipas reporta un aumento de contagios COVID-19, al confirmar este miércoles 135 casos nuevos y 15 lamentables defunciones en un solo día, autoridades de salud advierten que en los próximos días se prevé se disparen aún más, Ciudad Victoria es el municipio con más casos activos, por lo que se reitera el llamado a no realizar fiestas ni reuniones para poder “salvar la navidad”.

Con los 135 casos nuevos de este miércoles, asciende a 36 mil 226 el total de contagios acumulados en el estado desde el inicio de la pandemia y con las 15 defunciones que después de varios días es uno de los días con más decesos reportados, se eleva a 3 mil 17 los fallecidos por la enfermedad, hay 31 mil 231 personas recuperadas y mil 978 casos activos lo que significa que son personas que aun pueden seguir contagiando a otros, sino se toman las medidas de prevención adecuadas.

En Victoria se reportan este miércoles 25 casos nuevos, en los que por cierto hay dos menores de edad uno de 2 años, y otro de 12 años, sin fallecidos en la capital del estado por fortuna, el número acumulado de positivos es de 5 mil 241, de los cuales 4 mil 574 ya se han recuperado, hay 197 en investigación y van 253 defunciones, la zona centro continua ocupando el primer lugar en casos con 593, mientras que en la colonia Mainero son 125 casos, en la colonia López Mateos en las Flores 79 en la colonia Libertad74, en la revolución Verde 66, por citar algunos puntos de la ciudad.

Los fallecidos de este miércoles fueron 10 hombres y 5 mujeres, de estos 5 fueron de Reynosa, 3 de Miguel Alemán, 2 de Tampico, 2 de Nuevo Laredo, 1 de Villagrán 1 de Rio Bravo y 1 de Altamira, en edades que oscilaron entre los 38 a los 78 años, 7 fallecieron en hospitales del IMSS, 5 en hospitales de la Secretaría de Salud, 1 de hospital de la SEDENA, 1 en el IMSS Bienestar y 1 en hospital privado.

En la evaluación del COVID presentada este miércoles, la Secretaria de Salud confirma que en las tres regiones en que se dividió Tamaulipas se reporta un crecimiento en el número de contagios, Victoria es donde se concentra el mayor número de casos activos, lo que pone al municipio en una situación complicada, por ser donde más riesgo de contagio hay en estos momentos.

Ante esta situación la Secretaría de Salud en Tamaulipas Gloria Molina Gamboa pidió a la población evitar las salidas de casa innecesarias, ventilar las áreas de sus hogares utilizar el cubre bocas, mantener la sana distancia, el lavado de mano frecuente, no toser o estornudar a menos que sea de etiqueta, no saludar de mano, de beso o abrazo, y lo más importante no realizar fiestas ni reuniones que no sean familiares y dentro de sus casas, con unas cuantas personas, el riesgo de contagio es muy alto en estos momentos.

Por Salvador Valadez C.