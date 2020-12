Invitan a la población a que se una para ‘rescatar’ a Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El gobierno municipal de Victoria invito a la población en general para unir esfuerzos y mejorar la situación de la capital, así como lo hizo la mañana del miércoles con un grupo de ciclistas quienes reportaron y ayudaron a limpiar un basurero clandestino.

Así lo dio a conocer la alcaldesa Pilar Gómez Leal en entrevista en donde reconoció al ciclista Ernesto Martínez por prestar su maquinaria e identificar esta zona que era utilizado por los vecinos como depósito de desechos.

“Quiero agradecer a Ernesto Martínez por ayudarme a identificar, el anda en bici de ruta y de montaña y ha logrado identificar varios basureros clandestinos y él ofreció su maquinaria para darle más rápido a estos basureros, quiero agradecer que se ofreció por Victoria, para Victoria más limpia”.

La alcaldesa manifestó que es imprescindible la ayuda de la población en general en la identificación y conservación de los espacios, ya sea áreas verdes o respetar predios que no son hechos como basureros.

“Que por favor no tiren basura, que nos reporten sino tienen lugares en los ejidoS o ciudad que nos avisen y nosotros vemos como recogerla, si la ciudadanía no nos ayuda no vamos a terminar nunca”.

Finalmente Ernesto Martínez exhorto a sus compañeros ciclistas a enviar fotografías y ubicaciones exactas de otros basureros clandestinos para mantener a Victoria limpia.

“quiero invitar a todos los que quieren Victoria que se sumen, algunos ciclistas les pedí que se sumaran con foto y ubicación para atacar los basureros y que sea como un inicio de una práctica de los victorenses de cuidar Victoria y no tirar basura”.

Por Raúl López García