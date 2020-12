Lanza IP la campaña ‘Entiende Victoria’

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Como parte de la campaña “Entiende Victoria”, que presentó la Camara Nacional de Comercio este miércoles, se entregaron en donación al Ayuntamiento Local, 300 litros de gel antibacterial, 4 mil latas de agua purificada y 2 mil cubre bocas que a su vez fueron donadas por la empresa Heineken México, con el fin apoyar en el combate a los contagios de COVID-19 en la capital del estado, donde se ha presentado una alta incidencia de casos.

José Luis Loperena González, presidente de CANACO, Pilar Gómez Leal alcaldesa de Victoria, Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud y Cecilia del Alto López, así como los representantes de las empresas Heineken México y Sivagas de Ciudad Victoria, encabezaron el evento, en el que la propia Secretaría de Salud aseguro que “acciones como estas son las que pueden ayudar a reducir la transmisión de los contagios, la suma de esfuerzo de la sociedad, el gobierno, la iniciativa privada se va poder evitar poner en riesgo la salud y la vida de la población”.

La funcionaria estatal expuso que más que endurecer las acciones, con seguir los protocolos de salud como la no realización de las fiestas y reuniones familiares, se puede poner un alto a la transmisión del COVID en Victoria.

“Lo que se debe hacer en Victoria es llamar a la responsabilidad, no hay la necesidad de hacer absolutamente nada más, es una enfermedad bastante complicada en si misma no hay dos casos iguales no hay nada escrito todavía de esta enfermedad”, dijo.

Por su parte la alcaldesa Pilar Gómez aseguró que los efectos desastrosos que está dejando en Victoria el COVID-19 se pueden atenuar con campañas como “Entiende Victoria” que Canaco, Gobierno del Estado y Municipio realizan.

Por Salvador Valadez C.