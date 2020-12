Propone Madero antidoping a tránsitos, pero de manera coordinada

CIUDAD MADERO.- El Gobierno de Ciudad Madero no está en contra de que se practique el examen antidoping a los tránsitos, manifestó el alcalde Adrián Oseguera Kernion, pero que debe hacerse de manera coordinada.

Durante una supervisión de trabajos en el fraccionamiento Joyas de Miramapolis, dijo que hay disposición de colaborar en equipo, pero no de irrumpir con más de 100 elementos de la policía.

«Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar en equipo, no de esa manera, no pasando por encima de la soberanía de los maderenses, se puede hacer en coordinación con nosotros el antidoping, estamos de acuerdo pero en coordinación con el municipio, es más nosotros ya mandamos un convenio al C3 para que hiciéramos en conjunto el antidoping a todos los agentes de tránsito y el que lo pase bien y el que no para afuera».

Dio a conocer que en las redes sociales se han hecho publicaciones de que el ayuntamiento se negó al antidoping el pasado lunes, pero que hay videos, hay evidencias, hay notarios públicos que dieron fe de los hechos del cómo trataron a los agentes y «como se metieron por la fuerza sin ninguna orden, ya el jurídico se está haciendo cargo».

«Nosotros nos vamos a manejar por la vía de las instituciones y vamos a responder siempre por medio de las instituciones , no queremos enfrentamiento, todo apegado a derecho y si se trata de profesionalizar a los tránsitos adelante, estamos en la mejor disposición de hacerlo en conjunto darle una mejor capacitación».

Oseguera Kernion agregó que no busca la confrontación, quiere que todo sea vía institucional, que no se rompa ese diálogo, «estamos en la mejor disposición de estar haciendo equipo con el gobierno del estado para estar checando los tránsitos, ha pasado en otros municipios y no hay nada, hemos puesto nosotros denuncias contra servidores públicos de la administración pasada y ahí no actúan».

Por Oscar Figueroa