Bolsonaro no se hará responsable de efectos secundarios de las vacunas

BRASIL.- El presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró este 2 de diciembre que su gobierno no se hará responsable por los posibles efectos secundarios que puedan causar las vacunas contra el coronavirus que se apliquen en el país.

En declaraciones a las afueras de la residencia oficial Palacio de la Alvorada, Jair Bolsonaro afirmó que mostrará en su momento los contratos “completos” de cada vacuna contra el coronavirus para todos los brasileños estén conscientes de los riesgos de su aplicación y tomen en libertad la decisión de aplicársela.

“Quien la tome sabrá lo que está haciendo» y sus posibles efectos secundarios, subrayó el presidente del país sudamericano, en declaraciones recogidas por el diario local O Globo que podrían inhibir el uso de la vacuna entre la población, alertaron críticos del gobierno.

“Quien tenga algún efecto secundario o algún problema, ya sabe que no me va a poder culpar a mí”, Jair Bolsonaro

Esta no es la primera vez que Jair Bolsonaro se muestra escéptico respecto a la efectividad de las vacunas contra el coronavirus. En octubre pasado, criticó a la vacuna que está desarrollando la compañía china Sinovac y sugirió que Brasil no la compraría.

En aquella ocasión, desacreditó el proyecto porque China es el país donde pudo surgir el coronavirus, y porque podrían pasar “varios años” antes de comprobar científicamente la efectividad de las vacunas.

Pese a esta posición, el gobierno de Brasil participa en la iniciativa Covax y recibirá 40 millones de dosis durante el año que entra. Además, tiene un convenio con la farmacéutica británica AstraZeneca para adquirir 100 millones de dosis y producir en el país otras 160 millones cuando reciba las licencias sanitarias necesarias.

En este contexto, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria emitió este mismo miércoles sus lineamientos para aprobar el uso emergente de vacunas contra el coronavirus en Brasil, el primer paso para iniciar las campañas masivas de vacunación.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, la oficina gubernamental advirtió que únicamente serán consideradas medicinas cuyos ensayos clínicos en territorio nacional. Esto significa que en este momento las únicas cuatro candidatas son:

– AstraZeneca/Oxford

– Pfizer/BioNTech

– CoronaVac

– Janssen

