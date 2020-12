EL JUEGO DE “PONCHO” ROMO

Para los opinólogos de la capital el país, la salida de Alfonso Romo, es una renuncia que debilita al gabinete y al Presidente, y que se va tras una cadena de desencuentros con él. También afinan que la renuncia del empresario regio es un duro revés a AMLO, justo al cumplir la 4T dos años en el poder.

“Poncho ya no se sentía bien en el gabinete. Dejó de ser el interlocutor confiable entre el Presidente y los empresarios, por esas y otras otras razones se va”, han escrito sobre el tema algunos analistas.

Lo cierto es que por los rumbos de San Pedro Garza García, las familias dinerosas afirman que el ahora ex jefe de la Oficina Presidencial regresa a Nuevo León a pelear por sus intereses en su patria chica.

Alfonso Romo, sin rasgarse las vestiduras viene a defender a su entidad y para que esta quede en manos de alguien que responda a los intereses nuevoleoneses, y que no es propiamente los que representa Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, virtual candidata de la coalición que encabezará Morena en las próximas elecciones.

Y aunque la mitad de los empresarios regios no ven con buenos ojos a Romo, él tiene claro que debe luchar por los intereses regios, “Poncho es un hombre pragmático que no se aferra a cargos ni a grupos políticos; desde el momento en que decidió dejar la 4T, le dio la vuelta a la página y ahora se pondrá a trabajar por Nuevo León”, fueron las primeras impresiones que trascendieron tras conocer su renuncia al gabinete.

Alfonso Romo regresará de tiempo completo a Nuevo León, no a luchar por Morena, tampoco a defender AMLO, sino a trabajar porque el poder político regio se quede en manos confiables que le permita a los empresarios locales hacer sus negocios y defender su historia y su cultura. Dicho en otras palabras, “Poncho” viene a apoyar a quien digan los hombres del dinero en NL y que no es el proyecto de Morena.

Para los empresarios de Nuevo León, Morena no es la opción de gobierno, y en eso coincide Alfonso Romo; por eso no falta quien afirme, que podría ser un factor de negociación para que los empresarios apoyen a cualquiera de los candidatos que seleccione el PAN o el PRI.

Para ellos, y en eso va incluído Alfonso Romo, lo peor que les podría pasar, es que el Presidente López Obrador venga y les gane Nuevo León. Por eso y por muchas razones, no son creíbles las apuestas y las encuestas de que Clara Luz y Morena, tenga posibilidades de ganar. Y de eso, podría encararse Alfonso Romo.

AMERICO YA OPERA EN SINALOA.Este miércoles, el senador Américo Villarreal Anaya, se estrenó como delegado especial de Morena en Sinaloa, y fue el líder nacional de Morena, Mario Delgado quien fue apadrinarlo, y a sentar la bases de la unidad morenista con todos los aspirantes a la gubernatura donde Morena, tiene amplias posibilidades de ganar.

Américo Villarreal es del grupo de senadores enviados directamente por AMLO para ganar las elecciones donde se elegirán nuevos gobernadores. Al senador tamaulipeco le tocará operar el proceso de selección en aquel Estado y por lo que se sabe, en los primeros encuentros con los aspirantes se mostró una disposición de todos para que prevalezca la unidad. La presencia de Mario Delgado en esas reuniones, es una muestra del interés por ganar todo.

FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA