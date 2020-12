MUERTOS DE 11 MIL PESOS…

El gobierno federal, el de la 4T le puso precio a sus muertos por el Covid, tal vez sea cargo de conciencia, un intento por suavizar el juicio popular que al final le declarará culpable, sea lo que fuere, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregarán 11 mil 250 pesos por cadáver a sus deudos. Así es mis queridos boes, 11 mil pesos para la esposa que anduvo deambulando de hospital en hospital en busca de atención para el marido al que pese al problema de oxigenación mandaron a su casa porque las camas aguardaban la llegada de enfermos moribundos, pero que al final murió.

Misma cantidad para alguno de los hijos del anciano que estuvo dos o tres días afuera del IMSS o ISSSTE esperando atención y lo aceptaron cuando sus signos vitales indicaban que estaba por fallecer.

Once mil pesos para el marido que fue y exigió a gritos atención para la esposa que no podía respirar y que insulto a los del IMSS porque no había medicamentos y le pedían que comprara lo que no en farmacias había y aunque hubiera habido sus dos o tres salarios mínimos no alcanzaban para adquirirlos.

Si, 11 mil y pico para la familia que hizo fila por horas en busca de comprar oxígeno o varias veces en pleno sol, con dinero prestado, porque la renta del tanque había terminado con lo poco que tenían ahorrado y como quiera el hijo, el papá o la mamá murieron.

Son 11 mil y feria para la familia de cuatro o cinco miembros que para no perder su empleo por faltas se cooperó para contratar un enfermero o enfermera que les cobró de 800 a 1 mil 500 por jornada de 8 horas para que cuidará a la mamá o el papá hasta que por la urgencia fue llevado en ambulancia al hospital solo para morir.

Las historias son de terror, se de una familia en la que un día murió la mamá y al siguiente el papá, los hijos quedaron quebrados moral, anímica y financieramente, unos despedidos y todos endeudados, porque igual que muchos tenían que comprar lo que en el IMSS no había, al final el esfuerzo fue inútil y de sus padres hoy solo tienen dos cajitas de cenizas.

En verdad cree el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dar 11 mil 250 pesos por cada uno de los 107 mil 565 muertos contados oficialmente hasta ayer va a librar su responsabilidad de haber implementado una estrategia contra el virus que hasta la OMS ha cuestionado.

AMLO y Hugo López Gatell deben oír retumbar en su conciencia que si esos alrededor de 1 mil 200 millones de pesos que repartirán por los 107 mil 565 muertos hasta ayer los hubieran invertido en ventiladores a tiempo, medicamentos a tiempo, capacitación de personal a tiempo, equipo de protección para médicos y enfermeras y muchas pruebas de detección, no habría necesidad de indemnizar con la miseria que ofrecen a más de 107 mil familias y cintando.

Esos 1 mil 200 millones pudieron detectar cientos o miles de portadores del Covid a tiempo y no solo a ellos se les pudo salvar, sino a los que estos contagiaron sin saber que eran portadores.

Estoy seguro que para la mayoría esos pocos pesos que le ofrecen a quienes perdieron a un hijo, un esposo o esposa, padre o madre, tal vez a ambos es ofensa, ellos preferirían haber recibido la atención que se requería a tiempo.

Si López el de Palacio Nacional y López el de las conferencias nocturnas no hubieran minimizado la pandemia comparándola con una gripa, hubieran cerrado fronteras como lo hizo la mayor parte del mundo y sobre todo, si hubieran promovido desde un principio el uso del cubrebocas y aceptado las recomendaciones de los expertos de verdad de hacer pruebas, muchas pruebas, hoy no haría falta regalar unas monedas en compensación por su culpa criminal.

Antes de dejar la 4T, solo apunto que Alfonso Romo finalmente se va del gabinete de AMLO, lo que se rumoreó por meses.

Se va sin haber ganado una; porque siendo el enlace con los empresarios hizo compromisos que López Obrador le tumbó.

Prometió, incluso desde el periodo de transición, que el NAIM no sería cancelado, lo dijo una y otra vez, pero el presidente se encaprichó y hoy está casi desmantelado.

Iluso, Romo dijo que sabrían aplicarse en Hacienda y que no habría recesión en el país, pero los números dicen que el 2019 decrecimos medio punto y que esté la caída puede ser hasta de 10 puntos.

Se comprometió con la IP a reactivar la inversión a través de las rondas petroleras que ya estaban programadas y que tampoco se afectarían las inversiones en energía limpia y no pudo cumplir.

Pasó lo mismo con la cervecera de Baja California que tampoco pudo defender y la inversión se fue ante la hostilidad de AMLO. Ya se fue pues.

LAS VACUNAS Y TAMAULIPAS…

Parece que se comienza a ver la luz con el tema de la pandemia, ayer el Reino Unido anunció que en los próximos días comenzará la vacunación masiva. En México el gobierno federal también prometió que este mes llegarían las primeras 250 mil vacunas.

Y en Tamaulipas, ayer el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca anunció que la administración estatal destinará una partida del presupuesto 2021 para la compra directa de vacunas; es decir que no se esperará a que lleguen las que la 4T mande al Estado, sino que se aseguraran a comprar con recursos propios. Buena noticia, porque seguro que la que llegue de la 4T o la que compre el gobierno estatal, alguna nos debe tocar.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA