¿Qué son y por qué causan pánico los monolitos?

MÉXICO.- En redes sociales se han generado un sinfín de teorías conspiracionales y especulaciones sobre todo tipo de historias mágicas que supuestamente están sucediendo en nuestro planeta luego del hallazgo y la consecuente desaparición de un monolito metálico en el desierto del estado de Utah, Estados Unidos. El misterio se vio incrementado pues nadie conoce el origen de estas figuras.

La noticia de la aparición de estos objetos, que se repitió luego en Rumania, al otro lado del mundo, se volvió viral pues muchos internautas compararon estas estructuras con los monolitos alienígenas que aparecen en películas de ciencia ficción como la famosa 2001: odisea del espacio de Stanley Kubrick, estrenada en 1968.

Y debido a que la aparición de estos objetos de origen desconocido está causando caos en todo el mundo, se nos ocurrió que a lo mejor, no todo el mundo sabe lo que es un monolito, por lo que aquí queremos hablarte sobre el significado de estas figuras.

¿Qué es un monolito?

La palabra monolito proviene del griego y significa «una piedra», pues «mono» es uno y «litos» es piedra. Es por esto que esta palabra se utiliza para para hablar sobre estructuras o bloques de roca grandes que pueden ser formaciones geológicas o construidas por los humanos. La Real Academia Española define esta palabra como «monumento de piedra de una sola pieza».

Sin embargo, aunque el uso de esa palabra se refiera a los monumentos de piedra, al tener una forma similar, a estas figuras metálicas se las llama de la misma manera. En la historia, a los monolitos se les ha considerado en diferentes culturas como monumentos, obras de arte o elementos sagrados que se utilizaban para la realización de ceremonias, sin embargo, nunca habíamos presenciado uno en ese material. Unos de los monolitos más conocidos son los que se encuentran cerca de Stonehenge en Reino Unido.

¿Por qué causan pánico alrededor del mundo?

El misterio y el temor proviene, exactamente de lo desconocido. Al no saber quién o qué colocó esos monumentos en los lugares de Utah, Rumania y ahora también uno más en California, la falta de información da pie al cerebro humano de buscar explicaciones que pueden abordar lo mágico y lo catastrófico.

Entre las teorías más mencionadas, son por supuesto, la de la llegada de los extraterrestres a la Tierra, quienes según los que sustentan esta idea, serían quienes colocan y retiran los monumentos de estos lugares del mundo.

Aparece otro monolito en California

A través de redes sociales, sobre todo en Twitter, varios usuarios comenzaron a subir fotos de un monolito de metal el cual encontraron en la cima de la montaña Pine Mountain, muy cerca de la localidad de Atascadero en California.

Varias personas compartieron en tuits fotos del misterioso monolito de metal y mencionaron que lo encontraron mientras caminaban o realizaban ejercicio en la montaña. Hasta el momento se ha reportado que la estructura tiene una altura de 3 metros y mide 45 centímetros de ancho, además de que tiene un peso aproximado de 90 kilos.

Got up close and personal with the mystery California #monolith today. Anyone else been out to see it? pic.twitter.com/8pOimhQiyY

— Kaytlyn Leslie (@kaytyleslie) December 3, 2020