Cura para el C0VID-19 es incierta: Epidemiólogo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A la pandemia del COVID-19, todavía le «cuelga» en México, pronosticando hasta 10 años de duración, principalmente por la falta de medicamento eficiente.

Y es que han sido una gran variedad de estudios lo que ha arrojado esta situación pudiera ser así, detalló el especialista Daniel Carmona Aguirre, comparando algunas otras enfermedades de transmisión que para encontrar su vacuna, tardaron hasta 25 años como lo es la VPH o el dengue.

El ex epidemiólogo de Tamaulipas, destacó en entrevista que la cura para esta enfermedad, es totalmente incierta, pues no hay medicamento eficiente o comprobado actualmente, y aunque ya haya algunas pruebas realizadas por laboratorios internacionales, esto no quiere decir que sea efectiva.

“La última vacuna aprobada y que tuvo cerca de 25 años de estudio para poder decir que causa los efectos correctos fue la del Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual ahora se aplica a las niñas en edad temprana, incluso en México apenas el año pasado se aprobó una vacuna contra el dengue, sin embargo la misma no ha sido todavía utilizada, por lo que hablar de una vacuna rápida contra el Covid-19 es demasiado arriesgado”, dijo Carmona Aguirre.

Así mismo detalló que en el país, apenas la va la primera oleada de contagios, con un total 1 millón 133 mil 613 casos positivos en personas con enfermedades crónico degenerativas y mayores de 50 años.

Sin embargo, en una segunda la población más afectada serán los jóvenes en edades promedio de los 20 a los 40 años, expuso Carmo Aguirre, etapa a la cual aún no entramos.

Ante esto el epidemiólogo llamó a continuar respetando las medidas de sanidad ya implementadas desde entrada la pandemia, principalmente el uso del cubrebocas, que es la barrera más efectiva para evitar contagios.

“Tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, muchos quieren regresar a la normalidad anterior, pero eso no se va a poder, estamos hablando que en México todavía no superamos la primera oleada de contagios».

Y agregó que «tenemos apenas un millón de personas que se han contagiado y somos más de 100 millones de mexicanos, imagínate el tiempo que podría pasar para que todos nos contagiemos, porque todos nos vamos a enfermar de Covid-19, a unos les darán síntomas diferentes que a otros, pero todos en algún momento seremos contagiados”.

POR Antonio H. Mandujano