CACICAZGO NEFASTO

Las luces se encienden, se nota el cariño y amor navideño en todos los municipios que se inundan los espíritus de todos los colores.

El olor a la navidad saca lo mejor de cada uno de nosotros y sobre todo en estos tiempos que vivimos, donde lo lógico parece ilógico, pues muchos ciudadanos hacen todo lo contrario a las indicaciones sanitarias.

Sin embargo, dejemos eso a un lado y veamos como el espíritu de la Navidad se apodera de muchos ciudadanos.

Uno de ellos es el priísta CARLOS TORAL, quien en su muro de Facebook, escribió:

“Yo tengo un sueño. El tener un presidente municipal que este a la altura de lo que es hoy la ciudad y puerto de Altamira.

En días pasados visite a mi amigo, el alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas y me sorprendió gratamente como su amor por Laredo se refleja en sus acciones. Me atrevo a decir es el mejor presidente de Tamaulipas y uno de los 10 mejores de México. Felicidades ENRIQUE RIVAS”.

CARLOS GONZÁLEZ TORAL fue candidato a la alcaldía de Altamira, se esperaba que obtuviera buenos resultados, pero careció de apoyos y aunque realizó una intensa campaña sus aspiraciones fueron sepultadas por la abanderada panista y actual alcaldesa ALMA LAURA AMPARÁN.

TORAL tiene mucha razón en quejarse de los alcaldes no han estado a la altura de una ciudad como Altamira, cuyas arcas son un botín para todos los alcaldes que administraron la ciudad.

Historias de saqueos, corrupción, relaciones oscuras se cuentan por decenas en el municipio e involucran a caciques de la ciudad como JUAN GENARO DE LA PORTILLA y actualmente a su pupilo JUVENAL HERNÁNDEZ.

Altamira ejerce anualmente un presupuesto que supera los mil millones de pesos, muy cercano a los recursos que se ejercen en Madero

y Altamira, pero el avance en este municipio no es equiparable a las alcaldías hermanas.

El problema no es la falta de recursos, sino una mala administración que ejecutan los jefes edilicios que tratan a Altamira como un pequeño pueblo

y así les gusta manejarlo, para que no sean exigidos como los ediles de las ciudades vecinas.

Para muestra un botón, en el 2021 el Ayuntamiento de Altamira ejercerá un presupuesto de egresos por mil 68 millones de pesos.

Los recursos deben ser para el mejoramiento de los servicios públicos, programas sociales, obras y el pago de la plantilla laboral.

Eso es lo que se dice año con año, pero desde hace mucho tiempo que Altamira permanece estancada, pero ahí vienen otra vez los mismos por el botín municipal. JUVENAL trata de meter mano y seguir con su nefasto cacicazgo.

Es muy probable que CARLOS GONZALEZ TORAL siga soñando, pero lo cada vez más afectado por el síndrome de apneas-hipoapneas.

Siguiendo con el espíritu navideño, tenemos que el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER quien inauguró el encendido del pino navideño y el nacimiento en la Plaza de Armas, además de encender el túnel luminoso de la calle peatonal Salvador Díaz Mirón en la zona centro de la ciudad.

CHUCHO y su esposa AÍDA FÉRES DE NADER, Presidenta del sistema DIF Tampico, manifestaron que a pesar de las condiciones de salud pública que imperan en el país, mantener el espíritu navideño es esencial para la integración social y la preservación de las tradiciones. Destacó que el paseo de las luces es una tradición decembrina que brinda una nueva imagen a la zona peatonal y genera mayor dinamismo económico al sector comercial y de servicios.

Hay festividad con seguridad en Tampico, empresarios y autoridades cuidan a sus ciudadanos.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ