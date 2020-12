‘Checo’ Pérez’ gana el Gran Premio de Sakhir

El piloto Sergio ‘Checo‘ Pérez ganó este domingo el Gran Premio de Sakhir de la Fórmula 1

Sergio Perez takes his maiden Formula 1 win with an incredible recovery drive! WOW! #SakhirGP ???????? #F1 pic.twitter.com/o9tGmzNiLq

Luego de finalizar segundo en el Gran Premio de Turquía, el 15 de noviembre pasado, ‘Checo‘ Pérez suma 10 podios a lo largo de su carrera.

La victoria del mexicano en el GP de Sakhir llegó después de un gran imprevisto en la primera vuelta del circuito, cuando iba en el puesto 8.

Charles Leclerc impactó por detrás su auto y lo hizo perder el control, y a su vez sacar de la pista al holandés Max Verstappen.

Los pilotos de Ferrari y Red Bull tuvieron que abandonar la carrera y Checo Pérez continuar, ahora en el puesto 18.

Sin embargo, su destreza al volante lo hizo tomar la delantera poco a poco hasta lograr el puesto uno en la vuelta 67.

UNBELIEVABLE!!!!!!@SChecoPerez WINS the #SakhirGP!!!!!

YES YES YES YES YES!!!!!! pic.twitter.com/A0yF9tOsnz

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) December 6, 2020