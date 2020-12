COEPRIS clausuró siete negocios en una semana

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Tamaulipas dio a conocer que del 23 al 30 de noviembre se clausuraron siete establecimientos colocando sellos se suspensión de actividades, en su mayoría fueron negocios de comida por incumplir con el horario de cierre, en ese periodo se han realizado 4 mil 321 exhortos a diferentes giros comerciales que ofertan productos y servicios no esenciales para solicitarles el cumplimiento de las medidas sanitarias y el aforo permitido.

Oscar Luis Terán Lara comisionado en Tamaulipas destacó que con el propósito de constatar el cumplimiento de las medidas de seguridad en salud, se implementaron operativos interinstitucionales diurnos y nocturnos con la policía estatal acreditable, personal de alcoholes de los municipios y el estado, logrando visitar a 5 mil 70 establecimientos ente tianguis, restaurantes, puestos fijos, semifijos, tiendas de auto servicio, salones de eventos entre otros.

Lo anterior se basa dijo en el acuerdo vigente y recientemente modificado del 23 de noviembre al 15 de diciembre del 2020 para la reapertura gradual y responsable de las actividades económicas no esenciales con el fin de contener la pandemia provocado por el virus SARS-COV2(COVID-19), razón por la que a los que no cumplen se les imponen sellos de suspensión de actividades aunque por el momento no se está multando, , de las 7 clausuras, 2 fueron en Victoria, 3 en Tampico, 1 en San Fernando y 1 en Valle Hermoso.

Por Salvador Valadez C.