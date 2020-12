EDUCACION: el COVID-19 lo cambio todo

CD. VICTORIA.- Al cierre del primer semestre del ciclo escolar a distancia, las autoridades de la Secretaría de Educación en Tamaulipas advierten que el correo electrónico, las redes sociales, plataformas educativas, el WhatsApp y el celular son ahora las principales herramientas de trabajo para docentes, padres y alumnos.

El balance final es que se mantiene un nivel aceptable de participación pero también existen problemas que la nueva circunstancia ha generado



Una encuesta entre maestros señala que la asistencia en clases a distancia varía del 80 al 100 por ciento, en un 80 por ciento de los encuestados y solo en un 21 por ciento dice que la asistencia es por debajo del 80 por ciento.



Para obtener resultados la SET tiene abierta la encuesta “Diagnóstico Clases en tu Hogar”, para profesores y estudiantes de Educación Media Superior y Superior, y la aplica en básica.



El objetivo de conocer su experiencia y contexto sobre las clases a distancia por la contingencia COVID-19, dicha información servirá para continuar con la serie de estrategias de apoyo diseñadas para su atención.

El acercamiento de los maestros a las nuevas tecnologías es alto, no es total, porque incluso maestros no tienen acceso a una computadora o el internet, pese a ello se está avanzando en las metas que se tienen para el ciclo escolar 2020-2021.



RASTREARON ALUMNOS



Una de las instrucciones a directivos desde el arranque del ciclo escolar fue rastrear a los alumnos que no se habían inscrito para evitar que los alumnos pierdan el ciclo escolar.



Con ese rastreo que evitó una disminución de la población estudiantil, en entrevista con EXPRESO, la

Subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz, señaló que los directivos y docentes siguen atendiendo las instrucciones del gobierno y el Comité Estatal de Seguridad en Salud, “de velar por la salud de niñas y niños y adolescentes”.



Con el seguimiento realizado, han detectado que los directivos escolares han optado por el uso de

estrategias combinadas a distancia usando diversas herramientas digitales y de telecomunicaciones para continuar con la gestión educativa y escolar.



Esas evaluaciones se derivan de la revisión y acompañamiento escolar, directivos señalan que en un 75 por ciento utilizan las videollamadas con plataformas como Google Meet y Zoom, pero tiene mayor demanda con un 90 por ciento las redes sociales y servicios de mensajería como lo son WhatsApp y Messenger Facebook.

La comunicación entre directivos y docentes se da en casi el 80 por ciento a través llamada

telefónica, seguido del uso del correo electrónico y en muy bajo porcentaje las reuniones presenciales

controladas.



Mientras esto enfrentan los docentes en las escuelas públicas en algunas particulares como el Colegio la Salle se hizo una inversión de más de un millón de pesos para equipar los salones en donde los maestros acuden a impartir su clase “de manera normal”.



HAY CONTRATIEMPOS MAESTROS



Para los docentes el haber cambiado la forma de enseñar, ha resultado complicada, pero se esfuerzan por seguir los programas que fueron diseñados de manera particular para este ciclo con la nueva modalidad.



La Maestra Sulma Esquivel de preescolar 1, explica que en su grupo han buscado toda forma de hacer las actividades que a niños de 4 años de edad les despierte el interés.



“Tenemos un grupo de whats con los papas, ahí se les invita cada mañana a seguir el programa Aprende en Casa, pero además hacemos clase presencial un día a la semana por zoom”.



De 22 niños que tienen en grupo, por las mañanas se conectan solo dos, o tres porque los padres o tutores deben estar con ellos para ayudarles y en la clase vespertina se conectan un poco más, dice.



“Somos cuatro maestras, para impulsar más su creatividad, les mandamos un video por día sobre alguna

actividad que pueden ir desarrollando en casa con el apoyo de papá, mamá, abuelos o hermanos”.



Hay un material que se les manda dos veces por semana sobre educación física, otra de biblioteca para la lectura, una más de inglés y de computación, que son las clases regulares dentro del plantel.



Se hace un seguimiento a través de videollamadas para evaluar el desarrollo de los niños, les hacen

preguntas, para ver si cuentan, reconocen colores y que tanto hablan, tenemos parámetros en base a su

edad”.



Por su parte el maestro de secundaria Mario Hernández, dice que con el paso de las semanas notó que sus alumnos de tecnologías y vida saludable, han atendido ampliamente sus clases.



“Les preparo material con video, cuando podemos nos conectamos en plataforma y les pido las tareas

o prácticas, siempre que se puede es con el apoyo de sus padres”.



En su experiencia personal, un amplio porcentaje ha cumplido y ya realizó y entrego la evaluación bimestral, considera que el uso de las herramientas tecnológicas tiene que ver con la capacitación, en su caso, cada que ofrecen tiene tiempo la toma para mejorar su sistema de enseñanza.



Una medición real para comparar los niveles de aprendizaje alcanzados se podrá realizar una vez que los alumnos regresen a las aulas, porque no se puede evaluar un mismo programa impartido con diferentes estrategias.



Es una realidad, dice el docente que será necesario un regreso a clases cuando las condiciones lo permitan a las escuelas con cursos de reforzamiento intensivo y evaluaciones sobre contenidos y aprendizajes en los alumnos.



Mariano dice que no se le ha complicado hacer las evaluaciones tomando en cuenta los indicadores a seguir, “menos si tus alumnos fueron participativos durante las clases y te enviaron sus evidencias”.



ES COMPLICADO MAMÁS



“Poder atender al pequeño en casa es complicado cuando hay hermanos más grandes de primaria o

secundaria”, dice Karla N, mamá de Roberto, “a veces no puedo entrar a las clases del niño porque estoy con el de primaria”.



No es que sea menos importante el pequeño, pero la situación así se presenta y la forma de resolver es atendiendo primero a uno y luego al otro, con las actividades que les mandan.



Con el asunto de la tecnología poco a poco se han ido adaptando, tanto los padres como las madres y los docentes, que en muchos de los casos son maestros mayores.



De los dos lados, padres-alumnos y docentes señalan que enfrentan problemas o fallas de las plataformas digitales, mala conectividad de Internet, no cuentan con equipo de cómputo para dar clases en línea, pero también registran inasistencia de alumnos en las clases en línea.



Por su parte Karla Ramírez madre de dos hijos uno en preparatoria y el otro en primaria dice que “estoy harta”, porque como no tiene los conocimientos para ayudar a su hijo menor se estresa.



“Ya quiero que regresen a la escuela”, pero también entiende que por las condiciones que ha traído una pandemia es imposible, “los niños no aprenden igual en la casa, necesitan las actividades de la escuela”.



LAS INQUIETUDES DE LOS MAESTROS



Los docentes, señalan que durante el inicio de clases las principales inquietudes que tenían para realizar el ciclo estaban relacionadas a falta de capacitación, un 30 por ciento hizo esa mención.



Cometan que requieren apoyo con las tecnologías, conocer más las plataformas digitales, contar

con recursos y materiales, apoyo académico y acompañamiento”.



“Ya nos hemos apropiado de las diversas estrategias didácticas a distancia y planeamos actividades para que las niñas niños tengan mayor acceso a los recursos y materiales”, dice la maestra de primaria Sandra Garza.



Combinamos todas las herramientas que tenemos al alcance, porque es una realidad que muchos niños no

cuentan con una computadora o con el internet, por eso debemos diversificar para ampliar la cobertura”.



“Podemos utilizar desde Classroom como estrategia principal, clases por videollamada a través de

plataformas, las redes sociales, hasta el messenger usamos, pero el principal es el whatsapp”.



Para establecer contacto con los alumnos también usamos el Facebook, las llamadas por teléfono y los

materiales se envían o reciben por whatsapp y correo electrónico.



LA CAPACITACIÓN



La SET ofrece diversos cursos de capacitación en línea para apoyar a los docentes en esta nueva forma de dar clases, como el programa “Fórmate en Línea”, que es un programa de capacitación del Centro Estatal de Tecnología Educativa, en él se ofrecen cursos a docentes de educación básica, permite la formación, capacitación y actualización para desarrollar la competencia digital.



Ofrece cursos a través de internet relacionados con el uso y manejo de la tecnología de la información y comunicación aplicados a educación, como Ofimática Básica, Diplomado Google Suite: Herramientas de colaboración y comunicación en la nube, Procesador de textos, Hoja de Cálculo, El aprendizaje móvil en la Educación, Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo y Construcción de nuevos escenarios de aprendizaje



GRADUACIONES SIGUEN PROHIBIDAS



El anuario de la estadística educativa en Tamaulipas 2019-2020, señala que hubo 810 mil 154 alumnos que terminaron el ciclo escolar, sin embargo este había arrancado con una inscripción de 1 millón 23 mil 98 estudiantes.

En junio de este año, el Gobierno del Estado a través de la SET, alertó sobre la prohibición de las Ceremonias de Graduación para el ciclo escolar 2019 – 2020.



Prohibidos además eventos que impliquen la reunión de más de 10 personas, y el llamado se mantiene este ciclo en donde bachilleratos y educación superior tienen egresos.



En base a la población estudiantil por nivel educativo, en el ciclo escolar 2019-2020, unos 38 mil 600 alumnos que terminaron preescolar no pudieron disfrutar una fiesta de graduación.



Lo mismo enfrentaron 125 mil 597 alumnos que en julio concluyeron sexto de primaria, 58 mil que

concluyeron tercero de secundaria y 47 mil que terminaron sus estudios de bachillerato, mientras que 28 mil 300 concluyeron estudios superiores o la universidad, sin tener opción a la fiesta d graduación.



NO HAY GASTOS, PERO SI DETERIORO



Pese a que las escuelas no están en uso, eso no implica que no haya gastos, porque se les debe dar

mantenimiento, ya que el no uso implica deterioro que debe atenderse.



El no haber tenido ingresos por las cuotas escolares, es un tema que deberán atender las autoridades

educativas para garantizar el buen funcionamiento de las escuelas al regresar a clases.



Se trabaja en un proyecto general de mantenimiento, dice Moreno Ortiz, porque una de las demandas

básicas para la reactivación de los planteles una vez que esté en verde el semáforo, es que las escuelas tengan suministro de agua.

POR: Nora Alicia Hernández Herrera