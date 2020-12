SET brinda apoyo a alumnos con problemas de conexión digital

La Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas implementó un programa especial para detectar y atender a niños y jóvenes estudiantes de todo el estado que han tenido complicaciones para conectarse o contactar a sus maestros en el actual ciclo escolar, ahora que están bajo la modalidad de clases virtuales debido a la pandemia.

Magdalena Moreno Ortiz, Subsecretaria de Educación Básica en el estado, reconoció que es preocupación del Gobierno del Estado, atender y llevar las herramientas a los lugares donde los menores y jóvenes no cuentan con tecnología para las clases virtuales, “se han visitado en esta primera etapa 111 localidades entre rurales y urbanas de 11 municipios y falta mucho trabajo por hacer para poder apoyar y que ninguno se quede sin estudios”, dijo la funcionaria.

“Ya fuimos y vimos cual es la problemática que están teniendo para comunicarse con su maestro y estamos identificando los espacios donde vamos a colocar círculos de estudios ya tenemos identificado San Francisco en San Nicolás, la Higuera, Montevideo, San Miguel de Waldo, y en esos espacios con el apoyo del DIF estatal se va a equiparlos con computadoras e internet para que los niños de la comunidad puedan acudir ahí y de esa manera no se queden sin terminar el ciclo escolar” precisó.

Aseguró que hasta ahora se ha identificado y atendido a más de 3 mil estudiantes, “pero se va a ir a avanzando hasta que podamos estar en contacto con el universo que nos está faltando, eso no significa que sea deserción escolar, porque todos están en la matricula, no queremos ni tenemos ni deserción ni reprobados en este ciclo, de hecho, no se puede hablar aun de deserción porque uno de los acuerdos emitidos por la SEP no se habla de reprobación en este momento solo se puede hablar de Sin Información, que no son localizados o que se carecen de tareas suficientes para poderlos calificar y la tarea que un grupo de maestros y voluntarios tienen para localizar y apoyar a los estudiantes de niveles preescolar, primaria y secundaria principalmente”.

Por Por Salvador Valadez C.