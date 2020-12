Cuida filtro la salud en NLD y frena viajes no esenciales

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- El filtro sanitario ubicado a la salida del Puente Internacional 2, operado por personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), y municipal, retornó a Laredo, Texas, 531 vehículos que no justificaron viaje esencial, este fin de semana.

“Entre sábado y domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche cruzaron 10 mil 118 carros con 22 mil 382 pasajeros, de los cuales 531 vehículos, es decir un 5 por ciento de los que pretendieron ingresar” fueron regresados, destacó el secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, en su reporte en el Lunes de Informe virtual.

Detalló que las razones por la que fueron retornados fue por no acreditar residencia en Nuevo Laredo o por ser viajes no esenciales, como compras, paseo o convivencia, asimismo por la medida del ‘Doble no Circula’ que aplica en fin de semana, terminación de placa del 0 al 5 en sábado y del 6 al 9 en domingo.

En el comparativo del fin de semana del 28 y 29 de noviembre se registra casi la misma cantidad de ingresos por este puente, ya que fueron nueve mil 726, de los cuales retornaron mil 200.

El presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, mencionó que esta medida puede resultar incómoda para la ciudadanía por los tiempos de espera y retorno de viajeros.

“No podemos olvidar que estamos en medio de una crisis de salud, vemos con preocupación cómo ha aumentado la tasa de contagio en otros estados y que han regresado a semáforo rojo, es algo que no queremos que pase en Nuevo Laredo porque implicaría el cierre de establecimientos y un mayor impacto negativo en la economía”, puntualizó.