Vietnam implementa estrictas medidas para evitar el C0VID

VIETNAM.- Autoridades de Vietnam implementaron medidas estrictas para evitar la propagación del COVID-19 entre la población. Una de ellas es limitar los viajes, y quienes se ven obligados a viajar, deben tomar los vuelos con estrictas medidas sanitarias.

El programador explicó que el país se encuentra cerrado aun ara los vietnamitas y quienes entran deben contar con un permiso especial expedido por el Comité Popular «argumentando que eres un experto requerido para la economía del país», así como una prueba negativa de PCR.

Posteriormente, las personas son transportadas de manera individual al hotel, previamente reservado y pagado.

En tanto, el proceso para ingresar al hotel es estricto, el personal lleva siempre su equipo de protección puesto, mantienen la distancia de seguridad y toman la temperatura al menos dos veces en el día.

I just moved to Vietnam, and it is not a surprise that they have completely smashed COVID (just 1.300 cases). Entering the country has been a completely different experience. pic.twitter.com/UqrDgimzof

You have to previously have paid for a hotel for quarantine and transportation. You are individually collected at the airport, and taken to the quarantine place with full-body protection, and alone in a bus. pic.twitter.com/zs20HO7niA

