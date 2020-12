La base militante de la 4T levanta la mano

Al finalizar el segundo informe de actividades de la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes el pasado 29 de noviembre, ella y sus invitados especiales de la 4T se fueron a comer y, de paso, a dialogar a un salón del Hotel Posada de Tampico.

Ahí, reunidos en ese sitio, estuvieron el senador Américo Villarreal Anaya; el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion; el diputado federal Erasmo González Robledo; la legisladora Olga ‘La Frívola’ Sosa Ruiz; y la diputada local Edna Rivera López.

También asistieron el diputado local Roque Hernández Cardona (que hoy será tema en la sesión del IETAM); la secretaria general del comité estatal de Morena, Nancy Ruiz; el secretario de capacitación política en la dirigencia del partido, Carlos Mares; Araceli Salazar Mojica -hija de Úrsula Mojica Obrador (qepd)-; y el ex regidor en Altamira, Luis Abraham Cruz, entre otros, algunos de ellos militantes provenientes de Ciudad Victoria, Río Bravo y Matamoros.

Por supuesto, todos felicitaron a la senadora Lupita Covarrubias por su segundo informe, un acto sencillo y austero, informativo en su mensaje y respetuoso de la normatividad sanitaria que rige en estos tiempos de pandemia.

La reunión, además, se registró en un contexto interesante: tres días antes, en la Ciudad de México, se habían reunido los principales liderazgos de Morena en Tamaulipas, primero, convocados por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República; y luego, en un punto neutral.

Américo Villarreal, Adrián Oseguera, Erasmo González Robledo, Mario López Hernández y Luis Lauro Reyes Rodríguez aparecieron juntos en una simbólica fotografía tomada la noche de aquél día, en un mensaje de unidad interna rumbo al proceso electoral 2021.

Tras felicitar a la senadora Guadalupe Covarrubias, todos volvieron a rubricar la unidad interna, pero… Nancy Ruiz tomó la palabra. Después de lanzar algunas frases con tono de ‘indirectas’, su mensaje fue el siguiente: ‘Lo que les pedimos es que para las candidaturas consideren a la base militante’.

La secretaria general del comité estatal de Morena planteó un tema que los altos mandos de la 4T no deben pasar por alto: la militancia pide ser tomada en cuenta, ya no quiere que los ex priistas se queden con las nominaciones más relevantes.

Para la base militante del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas es muy buena señal que los principales liderazgos morenistas hayan logrado dialogar y pactar la unidad, pero la base militante también quiere una unidad real, es decir, una unidad que la incluya en los acuerdos y en las decisiones.

INICIARON LOS DIÁLOGOS 4T POR ALTAMIRA

Con el interesante tema de ‘La Problemática del Agua’ iniciaron ‘Los Diálogos por Altamira’, un foro digital creado e impulsado por Armando Martínez Manríquez a partir de ‘Los Diálogos por Tamaulipas’ organizados por Rodolfo González Valderrama.

El primer diálogo virtual por Altamira se transmitió desde las oficinas de Armando Martínez, ubicadas en el sector ‘Arecas’. Ahí estuvieron como invitados especiales, el director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), Rodolfo González Valderrama; y Miguel Domínguez Sánchez, Maestro en Ciencias.

El tema del suministro de agua potable en el municipio registra múltiples factores problemáticos: la urgente instalación de nueva infraestructura hidráulica para evitar fugas, la operación de plantas para el tratamiento de aguas residuales y la modernización de las plantas potabilizadoras para mejorar el servicio en un municipio tan extenso y disperso. Esta columna abundará, en su momento, sobre este asunto.

‘Los Diálogos por Altamira’ se realizarán, en promedio, cada quince días y abordarán diez temas: salud, transporte público; educación y cultura; la alimentación sana y el deporte; la seguridad pública; la infraestructura urbana y los servicios públicos; la efectiva vinculación del puerto industrial con el municipio; el fomento a las áreas de desarrollo económico y promoción del empleo.

El foro digital rematará con un tema de interés: La transparencia en la Cuarta Transformación a través de una comunicación social efectiva. Es decir, Morena quiere tener una comunicación permanente con la sociedad.

Esos serán los temas que abordarán ‘Los Diálogos por Altamira’ a cargo de Armando Martínez, aspirante a la candidatura de la 4T a la presidencia municipal.

EL COMITÉ DE FUERZA SOCIAL EN TAMPICO

Saúl Rivera Caballero, ex priista y ex coordinador regional de Protección Civil, fue designado presidente del comité directivo en Tampico del nuevo partido Fuerza Social por México.

Lo acompañan en esta aventura política y electoral Brenda Vargas Figueroa, que se desempeña como secretaria general; José Ignacio García Rivera, que opera en calidad de secretario de organización; e Ileana Larrión Alejo, titular del estratégico tema electoral.

Otros integrantes de la dirigencia local de Fuerza Social por México en tierras jaibas son Juan Manuel Calzada Torres, responsable del manejo financiero; Aurelia Vargas Hernández, encargada de la secretaría de la Mujer; Aldo Pezone Brown, que tratará de convencer a los jóvenes de sumarse al nuevo partido; y Roxana Delgado Ibarra, que atiende los temas jurídicos y de transparencia.

Apenas hace un mes Saúl Rivera había sido nombrado dirigente de la organización Ruta Cinco en Tampico, pero ahora aparece al frente de Fuerza Social por México que sí alcanzó su registro como partido político.

El brinco de Saúl Rivera Caballero de una organización a otra podría llamar la atención, salvo porque, afirman los que entienden de la política real, las manos que mecen Ruta Cinco son las mismas que mueven a Fuerza Social por México en tierras tamaulipecas.

TOMARÁ PROTESTA AZAEL PORTILLO COMO LÍDER DEL SUTSHA

Azael Portillo Alejo tomará protesta hoy como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento (SUTSHA) de Ciudad Madero en un evento que se realizará a partir de las 11 horas en el Auditorio Municipal Américo Villarreal.

Como invitado especial al evento asistirá el presidente municipal maderense Adrián Oseguera Kernion, cuya gestión ha recibido el pleno apoyo de los trabajadores sindicalizados.

El periodo legal por el que asumirá funciones Azael Portillo al frente del SUTSHA será el 2021-2023. La organización sindical celebró hace unos días su 31 aniversario.

Y PARA CERRAR…

Al ser designada secretaria de Economía del gobierno de la 4T, Tatiana Clouthier (‘La Tía Tatis’ para la raza), entra en automático al juego de la sucesión en 2024, donde ya participan de manera muy activa el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.