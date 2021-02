Recomiendan a regios no visitar Playa Miramar en Semana Santa

SUR.- Por la nueva cepa de Covid, el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion señaló que sería prudente que los regios no visiten Playa Miramar durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Reconoció que habrá más restricciones en el paseo turístico, entre ellas reducirán el número de visitantes y que es preferible que solo ingrese gente que viva en la zona conurbada.

“Sí habrá restricciones sobre todo con los foráneos, con los de la zona conurbada no creo, no hay problema, pero sobre todo con los foráneos, darles un aviso a ver de qué manera lo puede manejar la Secretaría de Salud ese aviso”.

Durante la supervisión de los trabajos de limpieza del dren pluvial en la colonia Hidalgo Poniente, fue cuestionado sobre si pediría que no vinieran los turistas regios y respondió que sería lo prudente, “que ahorita no, tanto cuidado para ellos como para nosotros de Ciudad Madero, hasta el momento sí porque no hay ese tipo de Cepa y también con límites de personas y con más presencia policíaca y filtros”.

Por Oscar Figueroa

La Razón