Osito Bimbo ahora está en empaque de servilletas

MÉXICO.- Con la entrada en vigor de las modificaciones a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 el próximo 1 de abril, las cuales prohíben la presencia de personajes animados y deportistas famosos en los empaques de diversos productos alimenticios, muchos de los icónicos y entrañables personajes de los empaques no volverán a aparecer.

Pero tal parece que esto no le preocupa ni afecta al famoso “Osito Bimbo” pues recientemente se ha vuelto viral en redes sociales una fotografía que muestra al querido personaje a lado del perrito “Puppy”, famosa mascota de la marca Pétalo.

Así en el controvertido empaque se promocionan la nueva línea de servilletas de esta compañía que ha estado en el mercado mexicano por más de seis décadas comercializando productos como papel higiénico, servilletas y productos para el hogar.

Divide opiniones

La estrategia de la panificadora Bimbo, ha generado controversia entre los internautas y dividió opiniones, pues por una parte hay quienes celebran que no desaparezca el querido personaje que ha estado presente en la mesa de los mexicanos por décadas.

Mientras que otro sector de internautas acusan a la compañía de violar la nueva norma ignorando las leyes mexicanas, aprovechando cualquier “laguna legal”.

Por su parte Bimbo señaló que todo forma parte de una campaña para promocionar las nuevas servilletas para sándwich de la marca Pétalo las cuales curiosamente fueron promocionadas con el slogan “envuelve el cariño con más cariño”, haciendo referencia al eslogan del “Osito Bimbo” el cual era: “Con el cariño de siempre”.

Ante todo esto ha surgido la duda de si con esta acción ¿Bimbo y Pétalo están violando la ley?

¿Osito Bimbo viola la ley?

Pese a las críticas generadas por la reaparición del famoso personaje, la realidad es que esto no viola la ley en ningún sentido, pues la nueva disposición es específica al señalar que desde abril no se podrá incluir personajes, deportistas, actores, dibujos animados o cualquier imagen que pueda inducir al consumo a niños en aquellos producto que tengan un sello de alerta o más.

Es por ello que al ser las servilletas un producto en el que los nuevos sellos no aplican al no ser un alimento, la aparición tanto del “Osito” como de “Puppy”, no viola la ley.

Desata memes

Como era de esperar ante una ingeniosa campaña para evitar la “jubilación” del osito, los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de celebrar y hasta burlarse de dicha acción con memes, aquí algunos de ellos.

