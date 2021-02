Reportan la muerte de la abuelita de Belinda en España

MÉXICO.- Belinda está de luto, pues su abuelita Juana Moreno murió a los 88 años, después de estar internada en un hospital de España, tras verse delicada de salud, así lo reportó una revista que confirmó el hecho con su publirrelacionista. Te contamos lo que sabemos.

La noticia se dio a conocer, luego de que la publirrelacionista de la cantante confirmara la noticia a la revista Quién. De acuerdo con lo informado, la abuelita de Belinda –Juana Moreno– murió durante esta madrugada en España.

Fue el fin de semana cuando la madre de Belinda -Belinda Schüll- indicó que su mamá se encontraba mal. Por lo que pidió a sus seguidores que oraran por ella.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella. La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma… No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti… Esta batalla la vamos a ganar”, escribió Schüll –mamá de Belinda– en sus historias.

En marzo del año pasado, la intérprete de “Luz sin gravedad” reveló estar muy preocupada y triste debido a que su abuelita tuvo una caída, razón por la que estuvo hospitalizada muchos días. En este momento, su madre, Belinda Schüll y su ‘nana’ estaban en España.

“Tuve una plática con mi mamá, estaba muy asustada. Todos los días la situación en España es peor, hay miles de muertos. Mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar entre otras enfermedades, obviamente por la edad y porque ha fumado toda su vida. La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada en mi vida”, dijo Belinda ese mismo mes.

Para Belinda y su mamá, Juanita es una de las personas más importantes de sus vidas, pues ambas expresan todo el amor que sienten por ella. De hecho, en enero de este año, la madre de la cantante compartió una fotografía de la tres, acompañada del tierno mensaje:

“Las mujeres de mi vida. Mi mamá, un ejemplo de perseverancia y amor, una guerra invencible. Te adoro, te amo”.

