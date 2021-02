Advierten riesgo de daño pulmonar por uso de oxígeno industrial: UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la alta demanda de oxígeno para la atención en casa de pacientes con Covid-19, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre el riesgo de uso de oxígeno industrial en humanos que afecta los pulmones.

De acuerdo con Carlos Rius Alonso, de la Facultad de Química de la máxima casa de estudios, tanto el oxígeno de uso médico como industrial, se obtiene del aire de la atmósfera, pero para conseguirlo y almacenarlo en tanques pasa por varios procesos, tales como la compresión, filtración y enfriamiento, etapa en la que se hace la separación entre el oxígeno y el nitrógeno.

La diferencia es que el oxígeno empleado para uso medicinal debe estar prefiltrado, para que esté libre de cualquier otro tipo de gas y evitar bacterias, mientras que en el de uso industrial no hay riesgo de que el oxígeno tenga otros contaminantes, porque se utiliza en procesos de combustión.

En semanas pasadas en la Ciudad de México se registraron largas filas de familiares de pacientes con Covid para rellenar tanques de oxígeno medicinal, así como búsquedas de tanques o concentradores de oxígeno en renta.

Al respecto Carlos Rius explicó que la carencia de oxígeno medicinal fue ocasionada por una disrupción en la cadena de distribución.

“De pronto hubo una demanda muy fuerte, se requirieron una gran cantidad de tanques que no se habían fabricado y que no cualquiera los puede hacer y, por otro lado, el proceso de llenado de tanque no es instantáneo”.

“El usar oxigeno industrial a lo mejor me saca del apuro un ratito, pero sí lo voy a estar usando continuamente si puedo tener efectos secundarios de irritación pulmonar”, explicó.

