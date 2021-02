CONTIENDA ENTRE 3 PRIÍSTAS

Como pocas veces ha sucedido, una de las disputas electorales más interesantes de Tamaulipas del 6 de junio será, sin lugar a dudas, la de la diputación federal del 5 Distrito de Victoria. El motivo, que será protagonizada por tres figuras del priísmo, Enrique Cárdenas del Avellano, Óscar Almaraz Smer y Felipe Garza Narváez.

El primero y el tercero, como se sabe, fueron presidentes estatales del PRI, Enrique y Óscar, alcalde de Ciudad Victoria, ahora, sin embargo, defenderán camisetas distintas, Enriquito, el único que no ha abandonado la causa priísta, la del tricolor, Felipe, la de Morena y Almaraz, la del PAN

Cárdenas del Avellano gobernó la capital del 2012 al 2013, fue diputado federal del 2006 al 2009, diputado local del 2001 al 2014, Garza Narváez ha sido tres veces diputado local y presidente del Congreso, en tanto que Almaraz Smer fue munícipe con las siglas del Revolucionario Institucional y a decir del dirigente estatal, Édgar Melhem Salinas, le entregó la plaza política victorense a los albiazules.

La ventaja para ganar la contienda la tiene Almaraz porque es el abanderado del partido que gobierno el estado, no obstante, los tres aspirantes son ampliamente conocidos del electorado victorense, los votantes son testigos, asimismo, de que se trata de tres servidores públicos experimentados, de manera que ganará el que convenza a los ciudadanos de que es la mejor opción para defender los intereses de la población en la entrante legislatura del Congreso de la Unión.

Hay que señalar que, pese a que será hasta el 27 de marzo, a más tardar, cuando se dará a conocer quiénes serán los candidatos de la 4T a diputados federales de mayoría, así como

a alcaldes y diputados locales, se da como un hecho que José Ramón Gómez Leal disputaría la alcaldía de Reynosa, Adrián Oseguera, Mario López y Luis Lauro Reyes Rodríguez, buscarán la reelección, igual que Olga Sosa Ruiz, Olga Juliana, Armando Zertuche, Adriana Lozano y Erasmo González Robledo.

El diputado Héctor Villegas peleará el ayuntamiento de Río Bravo, la diputada Edna Rivera la misión imposible de recuperar el gobierno de Tampico, la ex panista diputada local Nohemí Alemán tratará de seguir en el cargo legislativo pero por la vía de la representación proporcional, el director de RTC, Rodolfo González Valderrama, relevará a JR en la coordinación de delegados, Felipe Garza Narváez buscarla la diputación del 5 Distrito, un representante del SNTE será el candidato a diputado del Distrito 6 del Mante y el jerarca estatal del sindicato magisterial, Rigoberto García Guevara, a una pluri del Palacio de San Lázaro.

Mientras tanto, en las filas de Acción Nacional revisan la estructura electoral y la estrategia proselitista.

En ese contexto tuvo lugar recientemente una reunión de los integrantes de la fórmula que tratará de sacar a la Cuarta Transformación del gobierno de Madero, a saber, Jaime Turrubiates Solís, Carlos Fernández Altamirano, Joaquín Hernández Correa y Elizabeth Humphrey, en la que también estuvieron presentes los operadores Guadalupe González Galván y Ernesto Gutiérrez Rodríguez. El más asediado de los panistas, sin embargo, es Fernández Altamirano. En cada encuentro y plática que sostienen con las bases de la agrupación, el ex director del INDE es recibido con entusiasmo y se nota a leguas las simpatías de que goza entre la militancia así como la identificación inmediata de ésta con el candidato a la curul del 20 Distrito Electoral.

Antes de concluir, unas preguntas:

¿Ustedes creen que si gobernaran el PRI o el PAN el país se habrían suprimido las pensiones de cinco millones mensuales a expresidentes, cancelado el fuero a presidentes de la república para ser juzgados, no sólo por el delito de traición a la patria, sino también por actos de corrupción, abuso de poder y fraude electoral, prohibida la condonación de impuestos a las élites empresariales, existiera la revocación de mandato, elevado en un 36 por ciento el salario mínimo de los trabajadores y duplicado en la zona fronteriza?

¿Habrían sido llevados ante la justicia la ex secretaria de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, al abogado de Peña Nieto, Juan Collado, al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, apresado y obligado al dueño de AHMSA, Alfonso Ancira Elizondo, a regresar los 200 millones de dólares con los que quebrantó al erario público, a Carlos Romero Deschamps a renunciar a dirigencia nacional del STPRM y el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, estaría encarcelado?

Yo tampoco.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ