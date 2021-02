LOS VUELOS DE MAKI

Las ideas que tiene en su cerebro la alcaldesa de Reynosa Maki Ortíz Domínguez sobre gran dominio territorial y de poder, pueden dar al traste con su carrera política.

Se está enfrentando de nueva cuenta con los de la casa por no entender que las negociaciones políticas deben tener un punto medio, para no caer en excesos.

Pero además sus coqueteos con los Morenos le están rindiendo frutos, pero muy podridos.

No es que se trate de malquerientes de Doña Maki, se trata solamente de realidades, de esas que son fáciles de encontrar cuando la lupa que observa lo que hace o deja de hacer le encuentra prietitos en el arroz.

La intentona de la Alcaldesa por seguir en la política con el PAN prácticamente está acabada.

Senda denuncia pesa sobre su hijo Carlos Peña Ortíz por compra de terrenos con recursos de procedencia ilícita.

Ahora está sobre ella la denuncia pública que hizo en el pleno del Congreso la Diputada de MORENA, Edna Rivera López, por desvío de 176 millones de pesos.

La legisladora de MORENA acuso a Ortíz Domínguez de no haber solventado una serie de irregularidades sobre su cuenta pública en el ejercicio 2018.

Por lo que está sobre ella una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se haga responsable.

Con la actitud de Maki, el PAN ni necesidad tuvo de moverse tanto para maniatarla.

Fue suficiente con que la Auditoría Superior del Estado le enseñara poquito a Rivera López sobre el manejo de los dineros en la ciudad más grande de Tamaulipas para que la señalaran.

“Hago uso de esta tribuna para denunciar a la administración del municipio de Reynosa, y a su alcaldesa Maki Ortíz Domínguez ya que en la página de la Auditoría Superior del Estado existe un informe individual en donde se señala que se detectó en dicha administración un faltante que asciende a más de 176 millones de pesos de la cuenta pública del año 2018”.

Y le hizo una advertencia, dijo que en su carácter de diputada integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado presentará la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Siempre se ha dicho y hay casos que lo demuestran, la ASE que hoy regentea Jorge Espino Ascanio, es arma mortal cuando de utilizar cuentas públicas se trata para cortar las alas de quienes agarran altos vuelos políticos.

RETOMA EL VUELO TAMAULIPAS

Esta semana las asociaciones de maquiladoras de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo reconocieron el liderazgo de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador obtuvo aplausos del sector empresarial por los resultados revelados por el Coneval en materia de combate a desigualdades.

Esas acciones colocan a Tamaulipas como la entidad que más acciones ha emprendido en beneficio de la población ante la pandemia causada por COVID-19. Pese a que hay avances, ojo, en el Estado se tiene conciencia y pese a que se avecina la Semana Santa, los expertos en salud, advierten que no es tiempo aun de impulsar el turismo a gran escala.

Revivir los cientos, miles y miles de turistas debe esperar por lo menos unos meses más.

Por lo mismo impulsar acciones de otro tipo que generen estabilidad económica a los tamaulipecos debe ser prioridad.

En ese mismo sentido los integrantes de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo en el Estado, le reconocieron al mandatario las medidas implementadas el impacto económico provocado por la pandemia.

Mantenerse unidos y respaldará las acciones del Gobierno de Tamaulipas es indispensable para haver frente a la emergencia sanitaria y económica que sigue provocando la pandemia del Covid-19.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA