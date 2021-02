POLÍTICO DE ALTO RENDIMIENTO

El Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA físicamente está lejos de Tamaulipas, pero se hace notar de diversas maneras en los 43 municipios, inmerso en un proyecto de largo y corto plazo.

No se ve, pero se siente la presencia del victorense enviado especial de Morena como delegado en Sinaloa, donde deberá vigilar, apoyar y orientar todos los esfuerzos por ganar la gubernatura.

No es una tarea fácil, pues Sinaloa es gobernado por el priísta QUIRINO DÍAZ COPPEL, quien aparece muy bien calificado en las encuestas. De hecho de acuerdo a Mitofski es uno de los mejores cinco mandatarios en el país. Claro, pero también eso demuestra que ser el primer lugar en las encuestas no garantiza resultados, pues QUIRINO perdió la mayoría legislativa en el Congreso Local en la última elección, pero las expectativas que mantiene en este 2021 son altas.

AMÉRICO demostró su capacidad de maniobra, logró la unidad de los morenistas en torno a su candidato a gobernador, saben que es el único camino que tienen si pretenden arrebatar la gubernatura al PRI.

El Senador está pegado a sus tareas como delegado, tiene mucho trabajo por hacer, pero no descuida el contacto con los tamaulipecos y los mensajes que envía es para manifestar que el trabajo que desarrolla en México es parte de su preparación para ir en serio por la gubernatura en el 2022.

Claro que nos agradó la postura del Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA al reconocer que tiene ganas de ser gobernador de Tamaulipas. Reconoció en una entrevista que se prepara para luchar por la gubernatura:

“Yo estudié medicina, y desde un principio sabía que quería ser especialista porque mi pasión era la cardiología; pero sabía que para ser un buen cardiólogo tenía que hacer una buena carrera de medicina. Yo lo veo así, si los tamaulipecos ven que estoy correspondiendo a esa confianza que me dieron de estar aquí en el Senado de la República, pues estoy dispuesto a participar. Ya me estoy preparando”. El victorense abandonó la cómoda posición de irse por la tangente y contesta directo que si quiere, desea y se entrena para ser el candidato a la gubernatura.

De hecho existen trabajos de medición de Morena, donde AMÉRICO se coloca como su hombre con mayor reconocimiento y confianza goza por parte de los ciudadanos.

El Senador es un convencido del proyecto del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, aunque reconoce que los cambios son paulatinos, tiene confianza de que se sentirán poco y será premiado con la confianza ciudadana.

Tiene mucha razón, pues AMLO mantiene altos niveles de popularidad, con una calificación de más de 50 puntos que no baja en las encuestas y que le permite guiar a Morena a una nueva victoria electoral en estas elecciones donde se disputan las diputaciones federales y 15 gubernaturas.

Al menos en las encuestas gana Morena y AMÉRICO tiene mucha confianza de que conquistará Sinaloa, es una prueba que forma parte de su preparación como político de alto rendimiento, después de todo el victorense es un aficionado a la bicicleta de montaña con la que desciende a altas velocidades por la Sierra Madre.

Para subir se tiene que tener una condición física tremenda que sólo se logra con un plan de entrenamiento, el deporte extremo no es para cualquiera, al igual que la política donde la constancia es la llave del éxito.

AMÉRICO ya dijo que quiere, se entrena y no deja de ser el hombre más reconocido en la entidad, su padre fue uno de los mejores gobernadores de Tamaulipas.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ