Madre taclea a hombre que acosaba a su hija

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer en Texas, Estados Unidos, se ha vuelto tendencia alrededor del mundo por su “instinto maternal” pues luego descubrir a un sujeto que acosaba y espiaba a su hija por la ventana de su recámara fue tras él para darle una tacleada digna de Super Bowl que -seguramente- nunca olvidará.

El momento quedó grabado en video por la cámara de control de la policía, el clip muestra al hombre que trata de huir de los oficiales, pero no logró hacerlo de la madre identificada como Phyllis Peña. Ella, con todo el instinto maternal encendido, se acercó al sospechoso que trataba de huir, lo envolvió en un abrazo de oso y lo derribó con fuerza al suelo.

La policía de Lake Jackson identificó al hombre como Zane Hawkins, de 19 años, a quien los oficiales encontraron cerca pero trató de escapar. Luego, el sospechoso comenzó a correr hacia la madre, que estaba afuera en ese momento y se movió para hacer la entrada.

El video también muestra que la hija ayudó a sujetar al sospechoso hasta que los agentes lo alcanzaron.

Texas moms. Don’t mess with us. pic.twitter.com/M0cFjVauee — Beth Moore (@BethMooreLPM) February 11, 2021

Hawkins fue ingresado en la cárcel y enfrenta cargos de posesión de una sustancia controlada, evadir el arresto y resistirse al arresto, según el sargento. Roy Welch. La policía dijo que se podrían agregar más cargos.

“No es muy frecuente que tengamos a alguien que realmente intervenga, se ponga en peligro para ayudar a detener a alguien”, dijo Welch.

Peña dijo que sus hijos conocían al sospechoso, pero no personalmente. De hecho, detalló que regresó a casa de la tienda alrededor de las 7 am del 31 de enero y encontró a un hombre en su patio que miraba por la ventana. Su hija de 15 años no estaba en la habitación en ese momento. El hombre se fue y Peña llamó a la policía.

“Mis hijos son mi vida y solo me aseguro de protegerlos”, dijo Peña.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO