140 millones de dosis contra covid se han comprado: AMLO

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se compraron 140 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, las cuales, señaló, “se necesitan para proteger a la población”.

Durante una visita a un vivero del programa Sembrando Vida, acompañado por el gobernador de Oaxaca y por el secretario del Bienestar, Javier May, el mandatario federal reiteró que a partir del próximo lunes comienza en el país la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus.

“Nos va a ayudar mucho el que ya se tenga adquirida toda la vacuna; 140 millones de dosis, 32 mil millones de pesos que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo”, señaló.

La inmunización protegerá a la población para no enferma de SARS-CoV-2, no padecer y no seguir sufriendo de esta pandemia, señaló el presidente.

En Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el camino rural San Mateo Tlapiltepec, como parte del programa de pavimentación de caminos con concreto hacia las cabeceras municipales de Oaxaca.

Destacó que la obra fue construida por los pobladores, lo que representa un doble beneficio para la comunidad en materia laboral y de infraestructura.

