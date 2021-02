Por San Valentín, ligan con música en Tinder

CD. MÉXICO.- La música es clave para ligar, al menos así lo demuestra un estudio de Tinder, la app de citas, que señala que los usuarios que acompañan sus perfiles con una canción tienen más posibilidades de conseguir un match.

Esto no es fortuito, ya que la música es la “Pasión” número uno que los miembros de la red social en todo el mundo incluyen en sus datos, por lo que consideran que una canción puede ser la mejor manera de iniciar una conversación.

Entre las 10 melodías que más usan los usuarios en sus cuentas está “Good Days”, el último sencillo de Solána Imani Rowe, mejor conocida como SZA, una cantante y compositora estadounidense de R&B, y quien estaría trabajando en una colaboración con el grupo de K-pop Black Pink. En segundo lugar está “Drivers license”, el tema de la estrella de Disney, Olivia Rodrigo, que encabeza varias listas de popularidad y es toda una sensación en Tik Tok.

Mientras que la posición número tres es para “Blinding Lights”, del reciente protagonista del medio tiempo del Super Bowl LV, The Weeknd. Pero no es la única canción del canadiense que se cuela en el top 10. En el sexto sitio aparece “Save Your Tears”, también de su más reciente disco, “After Hours”.

El cuarto lugar es para “Mood (feat. iann dior)”l, el tema de 24kGoldn que salió en agosto pasado y el video ya cuenta con más de 160 de reproducciones. Ariana Grande también se posiciona en el listado con dos temas, con “34+35” completa el top 5, mientras que con “Positions” se coloca en la novena casilla.

El único latino de esta lista de Spotify, es Bad Bunny y su colaboración con Jhay Cortez en “DÁKITI”, ellos se encuentran en el séptimo piso. “Whoopty”, de CJ, se queda en el octavo y “Streets”, de Doja Cat, en el décimo.

Playlist del amor

Spotify también dio a conocer los temas que más se han agregado a playlist de romance.

Entre ellas están “All of Me” de John Legend, “Just the Way You Are” de Bruno Mars y “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley.

Ed Sheeran, The Temptations, Whitney Houston y Etta James son otros artistas que integran listados de amor.

CON INFORMACIÓN DE: EL HERALDO DE MÉXICO