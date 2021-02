AMLO; FAKE NEWS…

Victoria vivió casi dos años con la tragedia de tener un alcalde que primero hacía reír y luego conseguía mentadas monumentales, mientras la ciudad se sumía en el deterioro y los servicios públicos poco a poco se extinguían, el enojo era justificado Así es mis queridos boes, lo que hoy no tiene como que mucha lógica, es que haya un sector igual de encabronado porque en los poco menos de cuatro meses de gestión de PILAR GÓMEZ porque están pavimentando por muchos rumbos de la ciudad.

Y es que la lógica parece ser la más ausente en el opinar de muchos, porque el fanatismo político les vuelve nebulosa la razón, enojarse porque no hacían y volver a enojarse porque hacen es la prueba de que en realidad lo que buscan es el fracaso del contrincante ideológico, aunque en el vaya implícito el suyo propio.

Es cierto, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ y sus muchachos y muchachas le hicieron harto daño a Victoria, es muy cierto que había (de hecho todavía hay) calles casi imposibles de transitar y que mentar la madre cada que caíamos en un bache que sobresalía de los 20 que lo rodeaban por su profundidad se hizo costumbre y la dedicatoria iba hasta quien le dio vida al hoy Subsecretario de Salud.

Daba todavía más coraje y provocaba incluso ofensas peores que la mentada por los baches, el hecho de transitar por calles destrozadas, pero además llenas de basura en las esquinas y encima salir de las casas ya encanijados porque de las llaves no salía casi nunca agua.

Las mentadas para XICO no solo eran de la raza de MORENA y de los priistas, nombre el depuesto alcalde se llevaba recordatorios de todos colores, azul panista y hasta naranja emecista. Todas esas se potenciaban cuando salía bailando como cabaretera contoneando las caderas o echando mentiras sobre el interés del mundo en Victoria y su administración.

Luego lo echaron por la puerta de atrás, vergonzosamente dejó el cargo y a Victoria en calidad de una ciudad paupérrim En su lugar llegó PILAR GÓMEZ y las cosas cambiaron, porque con la diputada local con licencia también se armó un nuevo equipo y de las fantasías, los bailes y las mamarrachadas se pasó a trabajar en serio.

Se recuperó el servicio de limpieza, se recuperaron los espacios públicos, volvió la seriedad a la presidencia municipal.

Hoy en Victoria tiene varias semanas un programa intenso de pavimentación de sus calles y avenidas principales.

Pero hay un sector de la población que sigue mentando madres, hoy lo hacen por todo lo contrario.

¿Y por qué pavimentan (y le agregan los $;@)&/)/ hdp) seguro porque quieren que votemos por ellos? es lo menos que dicen, sobre todo la raza identificada con la 4T.

Pero ¿qué no se trata de que el alcalde, en este caso la alcaldesa PILAR GÓMEZ, haga su chamba que es precisamente enderezar a la capital: pavimentando, limpiando y demás?.

La semana pasada hubo por lo menos tres bloqueos, con el mismo color ideológico, el guinda morenista, por la falta de agua en las llaves. Las señoras en las tres, por diferentes rumbos traían la misma exigencia: ya no queremos agua en pipas queremos de la llave.

Es decir no protestaban por la falta de agua, sino por el medio en que les llega. Y obviamente en las redes las mentadas de los mismos que se quejan de que están pavimentando.

Luego una gran fuga dejó por horas a una buena parte del pueblo y cuando se subsanó, la Comapa difundió los daños y la reparación y otra vez las mentadas: es una mexicanada, eso no va a durar hdp… poco de lo mucho que se leyó.

Es el ambiente político electoral que ya se vive, los de guinda no van a reconocer ningún mérito, ni esfuerzo, porque se han acostumbrado a estar de pleito, así andan contra la administración azul de Victoria, pero así andan también al interior de su partido.

Bien valdría la pena que el resto de los alcaldes de Tamaulipas volteen y se vayan haciendo a la idea de que les lloverá cada vez más fuerte en la medida en que se acerque la elección o porque no hacen o porque si hacen.

FOCOS ROJOS…

En el PAN solo tienen prendidas las alertas en tres municipios de Tamaulipas: Nievo Laredo, donde la competencia con MORENA será cerrada entre YAHLEEL ABDALA y CARMEN LILIA CANTUROSAS, Madero, donde la ventaja de ADRIÁN OSEGUERA sobre JAIME TURRUBIATES es abultada y evidente y en Reynosa donde la traición siempre como una posibilidad de MAKI ORTIZ hacia el PAN siempre es una posibilidad.

La pregunta que todos se hacen sobre MAKI es si luego de la embestida de los morenistas en su contra, que llegaron hasta la denuncia por el presunto desvío de 173 millones de pesos en el 2018 siga con ganas de operar para ellos o vuelve arrepentida al blanquiazul a buscar cobijo nuevamente.

Y hay que decidirlo, aunque Victoria hace unos meses estaba en rojo intenso para los panistas, hoy pos números les dicen que si bien no se deben confiar, es más probable que ganen a perder.

Sucede que en la capital MORENA no tiene aún un candidato y el pleito entre ellos juega a favor del PAN, además la llegada de ÓSCAR ALMARAZ arrimó a muchos operadores del tricolor que deshojaban la margarita para ver con quien jalaban, además de que con ARTURO SOTO y su equipo se acabaron las miradas de fuchi y ahora dicen que las dos estructuras saben que jalarán para donde mismo.

