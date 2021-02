Enrique Guzmán recibe primera dosis de vacuna

MÉXICO.- Este lunes el cantante mexicano Enrique Guzmán invitó a la población a vacunarse contra el covid-19 y a agradecer al personal médico que está combatiendo la pandemia.

El mensaje lo dio a través de un video en la cuenta de Twitter del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que aseguró tener la mejor disposición de hacer lo que sea necesario para vencer a “este bicho”.

El rocanrolero declaró que si bien, no conoce la reacción que esta primera dosis pueda provocar en su organismo, está seguro que es lo mejor para evitar que se siga padeciendo esta enfermedad. “Debo decirles que no se cual es el resultado que esta vacuna me de.

Lo que hay que evitar es que haya esta pandemia. Si no pasa nada tendremos que seguir sufriendo todos, pero si esto nos ayuda para vencer este bicho estamos en la mejor disposición. Si ustedes no lo hacen esta pandemia no acabar nunca”, explicó.

El intérprete de Tu cabeza en mi hombro recordó a los cibernautas la importancia de reconocer la labor del personal de salud y reiteró su admiración y agradecimiento hacia ellos.

“Los médico, esa bata blanca que algunos odian de repente en el metro, son la punta de lanza, son los que nos defienden de lo que está pasando, son los primeros a los que hay que admirar con toda el alma.”, añadió el cantante.

“¡Vacúnense por Dios!” exclamó minutos después de haber recibido la inyección en la primera jornada de vacunación a adultos mayores en la Ciudad de México.

El cantante @enriqueguzman invita a la población a vacunarse y a hacer conciencia de protegernos contra #COVID19. pic.twitter.com/7mU8CkKHqe — IMSS (@Tu_IMSS) February 15, 2021

Respecto al estado de salud de su esposa, Rosalba Welter Portes Gil, quien fue internada de emergencia hace unos días tras tener sangrados en su sistema digestivo, reveló que se siente muy contento ya que ella está mucho mejor y se encuentra estable.

“No dormía yo por ver sus sangrados, pero ya estamos y con la noticia hoy de ponernos la vacuna, nada más falta que nos saquemos la lotería (…) Estoy encantado, es el mejor día de mi vida.”, detalló el famoso.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO