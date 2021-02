Niño mata a asaltante que lesionó a su abuela

ESTADOS UNIDOS.- Un niño de 12 años mató a tiros a uno de los intrusos que irrumpió la madrugada del 13 de febrero en su casa, en la ciudad de Goldsboro, Carolina del Norte, para proteger a su abuela, informan medios locales.

Dos hombres enmascarados entraron en la vivienda de Linda Ellis, de 73 años, y la exigieron dinero.

Luego uno de ellos le disparó en la pierna a la anciana, después de que el menor también abriera fuego en defensa propia y los hizo huir, detalló la Policía local.

“Entraron en la casa, abrí la puerta, la abrí y entraron. Un tipo tenía una pistola. Me pusieron en el suelo”, recordó el tío abuelo del joven, Randolph Bunn, que también estaba en la casa.

“Ella estaba en la cocina, no sé por qué le dispararon”, agregó.

Cuando llegaron los oficiales, trasladaron a la abuela a un hospital, donde fue tratada y su vida no corre peligro.

Mientras, uno de los atacantes, identificado como Khalil Herring, de 19 años, fue hallado tiroteado en una intersección cercana. Según las autoridades, el hombre fue llevado a un centro médico, donde lo declararon muerto.

La Policía no dio información sobre el segundo sospechoso, pero aseguró que la investigación está en curso y afirmó que no se prevé que se presenten cargos contra el menor.

