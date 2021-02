“ONU debe atender el acaparamiento De las vacunas”: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe convocar a una reunión urgente de sus integrantes para evitar el acaparamiento de las vacunas contra el Covid-19, exigió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano admitió que cuesta mucho al país conseguir las vacunas debido a que, entre otra razones, las naciones donde se producen los antígenos “se las guardan” y no permiten que otros países las adquieran.

“Ya tenemos la vacuna, nos cuesta mucho conseguirla porque sí hay mucha demanda, es poca la producción, los gobiernos que producen las vacunas se las guardan, por ejemplo Pfizer, todo lo que produce Estados Unidos es para Estados Unidos; la vacuna Pfizer la recibimos de Bélgica aun cuando hay fábricas de Pfizer en Estados Unidos, y ellos no pueden utilizar esas vacunas”, denunció.

López Obrador respaldó su llamado a la ONU para que intervenga recordando que México tuvo que hablar con la Unión Europea para que autorizara la salida de vacunas ya pagadas a Pfizer del viejo continente a nuestro país, frente a la amenaza de que no se permitiría la salida de ningún lote fuera de ese continente si antes no se garantizaba el abasto de inoculadores para los europeos.

“Es algo que tiene que ver la ONU, aprovecho, tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas, porque faltan muchos países que no tienen acceso, no tienen posibilidad y que se apure el mecanismo que se creó para que la ONU concentrara vacunas de todas las farmacéuticas y pudiera ofrecerlas a todos los países”, demandó el presidente.

En este sentido, volvió a agradecer al gobierno de la India el envío de 870 mil dosis de vacunas AstraZeneca para proteger a las personas de la tercera edad en nuestro país y que este lunes comenzaron a vacunarse contra el SARS-CoV-2.

Consideró que fue un acto de solidaridad hacia nuestro país, porque India cuenta con mil 300 millones de habitantes y es entendible que enfrenten una gran demanda de vacunas.

Aun así el gobierno de la India accedió a enviar las vacunas contra el covid-19 producida por AstraZeneca.

