¿YLOS AMIGOS DE RODOLFO?

Este domingo fue el aniversario del Natalicio del mal logrado candidato a la Gubernatura de Tamaulipas, del doctor Rodolfo Torre Cantú.

Murió siendo el candidato del PRI y prácticamente era un hecho que él sería ( en ese momento ) el próximo Gobernador.

Su muerte, hasta el momento es un misterio, pero peor es qué tal parece que su partido ( el Revolucionario Institucional ) se olvidó de su memoria y de su trabajo que realizó.

Cuando era el candidato, todo mundo pregonaba ; “El doc, es mi amigo” y a casi diez años de su muerte, casi nadie de esas personas se acuerda de Rodolfo, el ex Secretario de Salud de Tamaulipas, que logró ganarse el corazón de mucha gente por su personalidad bonachona y por qué le gustaba ayudar mucho a la Gente .

¿ Donde quedaron ? Los amigos Rodolfo que se la pasaron lloraron por horas y horas durante su funeral, ayer no se les vio por ninguna parte, a lo mejor ya no viven en este estado o son parte de los que han traicionado al tricolor en los últimos años y ahora están comiendo de administraciones del PAN y de Morena.

A casi 10 años de su muerte, ya no es ni será candidato al gobierno del estado de Tamaulipas, ya tampoco hay interés por su amistad, por honrar su memoria, su moral, Por que no les podrá dar chamba ni regalar cargos políticos, en tan poco tiempo se olvidaron del DOC.

Pero lo peor de todo este asunto es que permiten que el actual dirigente chafa del PRI estatal, Edgar Melhem , sólo con publicar un flyer ( anunció ) en el face , creyera que fue suficiente para recordar al ex candidato .

¿ Por qué no hizo Edgar Melhem un evento? ( como debió haberlo hecho ) , Será tan mísero este tipo que no quiso gastar ni peso en una ofrenda floral ?

Nadie de los que integran la dirigencia estatal ni los comités municipales tienen los pantalones para poder cuestionar a este cuate !

Hoy entendemos por qué la familia de Rodolfo Torre está distanciada, dolida, enojada y no quieren saber nada de los del tricolor, por eso hace varios años que les desprecian sus invitaciones .

Se nota que a Melhem lo único que le interesa es ser diputado Pluri al Congreso local, de ahí en fuera, nada la interesa, para todo arruga las narices, la soberbia no se le quita y por lo visto, nunca se le quitará .

¿ Donde está la vacuna ?

Nuevamente hay todo un lío por la llegada de la vacuna anti COViD a la zona metropolitana, el Gobierno Federal lo esta manejando “top secret” , nadie sabe nada.

Es muy lamentable que el Gobierno Federal y principalmente, Andrés Manuel López Obrador, esté más preocupado por operar política y electoralmente la vacunación, que por evitar que esta pandemia siga cobrando vidas .

No se dará cuenta don AMLO que esto no le va a servir de nada para las campañas , ni con esto podrá impulsar a sus gallos guindas ( unos muy pedaceros, por ciento ) que habrán de participar en la próxima contienda en Tampico, Madero y Altamira .

Este Gobierno Federal está resultando igualito que los otros, quieren ganar a como den lugar, principalmente las diputaciones Federales.

Ojo :El interés del abuelito, sólo está en el Congreso de la Nación, los candidatos a alcaldes ( incluyendo las re -elecciones ) le van a valer un cacahuate junto con los delfines al Congreso local, por eso Morena será nuevamente el gran perdedor en este año.

Recuerde : No se vale Chillar !

POR MARIO PRIETO