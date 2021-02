Alista gobierno nuevo proyecto de telecomunicaciones: STC

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal trabaja en un nuevo proyecto importante para estar a la vanguardia en telecomunicaciones y que próximamente será dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció Jorge Arganis Diaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Al ser brevemente entrevistado luego de que encabezó la ceremonia del Día del Telegrafista, el funcionario precisó:

“Estamos trabajando en un proyecto importante de sumar fuerzas todas las áreas que están involucradas en estas, para estar a la vanguardia en telecomunicaciones. Eso es apenas un proyecto que estamos estudiando, preparando y que ya lo anunciará, en su momento, el señor presidente”.

En la entrevista participó Rocío Mejía Flores, directora de Telecomunicaciones de México (Telecomm), quien informó que las oficinas de telégrafos están en transformación y que la idea es ya no recurrir al servicio de los bancos privados para la distribución de programas sociales, sino que el gobierno lo hará con su propia infraestructura.

Arganis comentó que las telecomunicaciones son del interés del gobierno, pese a que 2021 es un año atípico por el efecto económico que ha dejado la pandemia por Covid-19.

Reconoció que las telecomunicaciones son las que han revolucionado al mundo y que con la pandemia se hizo más visible esa importancia. Por lo que hay todo un proyecto gubernamental para reforzar y llevar Internet a todos los sitios lejanos.

Destacó que, por ejemplo, en Telecomm hay todo un proyecto para llevar los apoyos sociales a las zonas más remotas del país, en donde en muchos casos los beneficiarios de los Programas del Bienestar deben caminar varias horas para poder contar con ese dinero.

Por su parte, la directora de Telecomunicaciones de México (Telecomm), dijo que el organismo realiza una actividad esencial y que aun prestar el servicio de telegrafía en mil 756 sucursales, en donde las oficinas de telégrafos se están transformado, como en todo el mundo, en donde ya se ofrecer servicios financieros básicos.

“La idea es el gobierno pueda ofrecer todos estos servicios con su propia infraestructura y no tengamos que estar recurriendo a bancos privados que después, no solamente son más caros y no dan la calidad que nosotros podemos ofrecer”.

“Estamos precisamente en esta reconversión en la que las 2 mil 756 sucursales ofrezcan no solo envío de telegramas sino, sobre todo, ofrezcan servicios financieros básicos y conectividad”, dijo.

Precisó que las oficinas de Telecomm ya están siendo dotadas de conectividad con satélites propios (Sistema Mexsat) para que la población tenga conectividad gratuita y servicios financieros básicos.

Mejía comentó que, gracias a los servicios y ubicación de las oficinas de Telecomm, 940 mil personas beneficiarias del Programa Producción para el Bienestar ya reciben sus beneficios cerca de sus localidades, al igual que el Programa de Adultos Mayores, entre otros y programas prioritarios.

