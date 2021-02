Así fue el asalto contra el cantante Erick Rubín en Polanco

MÉXICO.- Erik Rubín, esposo de Andrea Legarreta y cantante, vivió momentos de tensión al ser víctima de robo en Polanco, Ciudad de México. El ex Timbiriche estaba en un estacionamiento junto a su hija Mía cuando un sujeto armando se le acercó y le exigió que le entregara su reloj –de la marca Audemars Piguet–. Luego de que trascendiera la noticia, Erik Rubín hizo uso de sus redes sociales y reveló lo horrible que la pasó durante el acto de delincuencia.

Uno de los implicados ya fue detenido la tarde de hoy en calles de la colonia Sn Felipe de Jesús en la @TuAlcaldiaGAM junto con otros cómplices con varias carpetas de investigación relacionadas con el robo de relojes y a Erik Rubin. pic.twitter.com/U1WYJiLAMI — ATLANTIS (@ricardovitela) February 15, 2021

Ayer se dio a conocer que los implicados del asalto habían sido detenidos. A través de Twitter, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, comunicó la captura de cuatro personas que fueron atrapadas en un domicilio de la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Esta tarde, compañeros de @SSC_CDM detuvieron a cuatro personas responsables de varios robos de relojes en #Polanco y #ColoniaRoma, incluyendo el de este sábado, en donde un hombre fue despojado de su reloj en el estacionamiento de una plaza comercial en Polanco”, escribió el funcionario público.

Por ello, más tarde Erik Rubín compartió lo que vivió en aquel asalto. Explicó que fue un momento complicado porque lo acompañaba su hija Mía. Reveló que la joven entró en una crisis nerviosa, pues escuchó la amenaza del asaltante “lo iba a matar”.

“Yo les cuento que el sábado pasado fuimos víctimas de la delincuencia otra vez, esta ocasión la verdad es que un momento para mí muy complicado porque venía con mi hija Mía, la cual entró en una crisis nerviosa al escuchar al tipo decirme que me iba a matar si no le entregaba el reloj. Es muy triste porque te roban algo muy valioso que es la tranquilidad, que es la paz”, contó Erik Rubín.

Asimismo, aclaró que no los detuvieron porque se trate de él sino porque son parte de una banda que han cometido varios delitos.

“Y bueno, de todo esto hay una buena noticia, que parece ser que ya los agarraron. Quiero aclarar que no fue que hayan ido persiguiendo a los ladrones de Erik Rubín, el famoso. Esta es una banda que tiene en su haber muchos delitos, que al parecer hay mucha gente que ha denunciado en contra de ellos y que en un cateo les encontraron armas, droga, etc”, aseguró Erik Rubín.

Finalmente, el esposo de Andrea Legarreta dejó en claro que su reloj no valía una suma millonaria. Pidió que ante los delitos se denuncie ante las autoridades correspondientes:

“Quiero aclarar también que en algunos medios hablaron que me habían despojado de un reloj de valor de un millón de pesos, lo cual es completamente mentira, es un reloj que no llega ni cerca a esa suma y que más allá de las cosas materiales, pues uno trabaja para ganarse las cosas, algo como la paz es algo que no tiene precio. Los invito a que denunciemos cuando sucedan este tipo de cosas y que nos cuidemos, les mando un beso y un abra”, concluyó Erik Rubín.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO

#erickrubin habla sobre el asalto que sufrió en pleno corazón de Polanco. Con amenazas los ladrones lo despojaron de un reloj suizo. ¡Ya hay detenidos!#UrbanPopMx????#LaVisiónDelEntretenimiento pic.twitter.com/iasGvOzUng — urbanpopmx (@urbanpopmx) February 16, 2021

DETENIDOS por el ROBO a ERIK RUBÍN en POLANCO

Son integrantes de una banda dedicada a robar relojes finos en @AlcaldiaMHmx

El sábado le quitaron un Audemars Piguet a @erikrubin

Agentes de @SSC_CDMX los atraparon hoy en @TuAlcaldiaGAM

Así llegaron detenidos a @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/aw1YH89CnW — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 15, 2021