CAMBIAN APRECIACIONES

Pese a la idea generalizada de que Morena sólo tiene fuerza electoral en los estados pobres del país y que sus principales simpatizantes son los votantes de escasos recursos económicos, la disputa de la gubernatura del estado de Nuevo León indica que las apreciaciones están cambiando.

También ha puesto de relieve que el PAN no siempre es la agrupación preferida de los empresarios, ni de los votantes de las clases altas y acomodadas, así como que otro factor que determina el sentido del sufragio es el candidato más que el partido político al que este pertenece.

De acuerdo con las encuestas más recientes, entre ellas la del periódico El Norte, si en estos momentos fuera la elección de gobernador, la candidata de la 4T, Clara Luz Flores, ganaría sin problemas las votaciones a los candidatos del PRI y PRD, Adrián de la Garza, que se encuentra en el segundo lugar de las simpatías populares, a Samuel García, del MC, y a Víctor Fuentes, del PAN.

La abanderada de la Cuarta Trasformación encabeza las preferencias con un 26.19 por ciento, el del tricolor tiene 20.93 puntos, el del Movimiento Ciudadano, 15.30 y al final el de la tabla de posiciones, aunque a muchos parezca extraño, el PAN, apenas un 11.63.

En temas locales, mientras tanto, aunque la convocatoria señala que para fines de marzo se definirán las postulaciones, se estima que será en los primeros días del mes que entra cuando Morena dará a conocer el paquete completo de los aspirantes que, a decir de las encuestas que se llevan a cabo para resolver cuáles de los que solicitaron el registro son los mejor posicionados entre los electores, serán los elegidos como candidatos a alcalde, diputados federales y locales.

Eso significa que, en tanto no se conozca el resultado de las mediciones, no hay nada para nadie.

Como se ha dicho en otras ocasiones, entre los aspirantes a la alcaldía de Tampico figuran las diputadas federal Olga Sosa Ruiz, y la local, Edna Rivera López, Lluvia Ortega Maldonado, Alberto Sánchez Neri y Eduardo Hernández Chavarría, encabezan la lista de los interesados en ocupar la diputación correspondiente al VIII Distrito Electoral en el palacio legislativo de San Lázaro.

Vale la pena recordar que cuando Hernández Chavarría era presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del Congreso del Estado, concretamente en la sesión del 17 de julio de 2015, fue quien propuso la aprobación del crédito de hasta por 135 millones de pesos que el ayuntamiento de Tampico contrataría con BANOBRAS para convertir en realidad el proyecto de los nuevos mercados municipales.

El préstamo, argumentó el entonces diputado, estaba garantizado con las afectaciones de las participaciones federales.

En las filas de Acción Nacional, por otra parte, el periodo de intercampañas está siendo aprovechado por el precandidato a diputado del PAN por el 20 Distrito Electoral con cabecera en Ciudad Madero, Carlos Fernández Altamirano, para armar el equipo de trabajo, revisar la estructura electoral, delinear la estrategia de demanda de sufragio y demás detalles a fin de que todo esté al cien y sin puntos flacos.

Junto con los candidatos a alcalde, Jaime Turrubiates Solís, y a diputado federal por el VII Distrito, Joaquín Hernández Correa, el aspirante elabora la agenda de trabajo que pondrá en marcha tan pronto reciba la aprobación oficial del partido y el Ietam para salir a la calle a demostrar, con resultados, que está listo y comprometió para defender los intereses y ayudar a resolver los problemas a los habitantes de la jurisdicción a la que se propone representar, como lo hizo con el Instituto del Deporte de Tamaulipas.

Hablando de otras cosas, bien dicen que en política los amigos y los enemigos nunca son ara siempre. Antes de que se le encomendara la candidatura de alcalde de Altamira, Ciro Hernández Arteaga, pidió que se investigaran las cuentas públicas de Armando López Flores y no bajaba de corrupto al ex alcalde. Ahora, en cambio, el aspirante lo tiene entre los integrantes de su equipo de trabajo.

En los círculos políticos de la tierra de Cuco Sánchez, por cierto, se comenta que Griselda Carrillo Reyes trata de amarrar posiciones, que la exdiputada mueve sus influencias para que el PRI incluya a su hermana en uno de los primeros lugares de la planilla de síndicos y regidores y al mismo tiempo le ha pedido a varios de sus seguidores que se pongan a las órdenes del candidato de Acción Nacional.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ