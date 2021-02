Joe Biden hace un llamado a la unidad

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a la unidad como la vía para superar cualquier dificultad en el país.

“Si nos unimos como nación, como pueblo, como estadunidenses, no fallaremos. Estados Unidos no falla”, expresó en un video difundido vía redes sociales en su primer mensaje para conmemorar el Día del Presidente.

El demócrata afirmó que su país ha vivido otros momentos de división y falta de unidad, pero afirmó que lo superarán.

“La historia de Estados Unidos no es de sus presidentes, sino de la gente, su valor, su coraje”, afirmó.

Biden utilizó las redes sociales de la Casa Blanca para su mensaje, a diferencia de su antecesor, Donald Trump, quien optaba por difundir mensajes en sus perfiles personales.

“Hoy estamos viviendo un infierno oscuro en nuestra nación, combatiendo la injusticia racial, violencia extremista desesperanza y desigualdad”, insistió durante el mensaje de un minuto y medio de duración.

El mandatario que tomó su cargo el 20 de enero pasado, mencionó a Abraham Lincoln y a John F. Kennedy como otros mandatarios que enfrentaron grandes desafíos.

En su mensaje, el mandatario aludió a su discurso de toma de protesta el 20 de enero pasado, en el que insistió en que gobernará para todos los ciudadanos del país.

La Casa Blanca destacó los logros de los primeros días de la nueva administración.

Entre ellos, destacó la adquisición de vacunas, así como el aumento semanal en las aplicaciones de las dosis.

Biden propuso un plan de rescate para ciudadanos afectados por la pandemia.

“Les prometo como presidente que mi alma está puesta totalmente en esto”, aseguró el demócrata.

On this Presidents’ Day, I promise you as your president, my whole soul is in the work ahead of us. And if we do it together, as one nation, we will not fail. America never has. pic.twitter.com/m8QGdWezch

— President Biden (@POTUS) February 15, 2021